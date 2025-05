Tunisie: Le ministre de la Défense en visite à la base militaire de Bouficha - Des projets ambitieux pour moderniser l'armée tunisienne

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a effectué ce mercredi une visite d'inspection à la base militaire de Bouficha, située dans le gouvernorat de Sousse. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi du fonctionnement des unités militaires, de l'amélioration des conditions de vie du personnel et de l'évaluation de leur préparation opérationnelle.

Au cours de cette visite, le ministre a pris connaissance des missions de la base, de son rôle stratégique dans la formation du personnel militaire, et de son importance dans le renforcement des capacités de combat à travers des méthodes d'entraînement modernes. Il a également examiné des plans de projets d'infrastructure destinés à améliorer les installations et à soutenir la montée en compétence des troupes.

Dans un communiqué publié par le ministère, Sehili a souligné que les projets prévus auront un impact significatif sur l'efficacité des unités, les conditions de vie des militaires, ainsi que sur la capacité opérationnelle globale de l'institution militaire. Il a appelé à la mise en oeuvre progressive de ces projets, selon une planification rigoureuse et des priorités bien définies.

Le ministre a aussi exprimé sa reconnaissance envers les cadres et les soldats de la base, saluant leur professionnalisme, leur discipline et leur engagement indéfectible à défendre l'intégrité du territoire national. Il a également valorisé les sacrifices consentis par les forces armées et leur esprit patriotique exemplaire.

Par ailleurs, Sehili a insisté sur la nécessité de continuer à moderniser les méthodes de travail, à optimiser l'utilisation des équipements technologiques et à renforcer la formation continue pour faire face aux défis sécuritaires actuels.

Finalement et non moins important, il a appelé à accorder une attention particulière au bien-être moral et social des militaires, en restant à l'écoute de leurs préoccupations et aspirations. Il les a encouragés à poursuivre leur mission avec détermination, rigueur et dévouement face aux menaces multiples auxquelles la Tunisie est confrontée.