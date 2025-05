Tunisie: Le pays célèbre la Semaine de la Cuisine Turque

À l'occasion de la Semaine de la cuisine turque, célébrée chaque année du 21 au 27 mai à l'échelle mondiale, la Tunisie prend part aux festivités avec un événement gastronomique organisé au café-restaurant Gourmandise, aux Berges du Lac, à Tunis. Cette initiative, portée par l'Ambassade de la République de Türkiye, vise à promouvoir le riche patrimoine culinaire turc et à renforcer les liens culturels entre les deux pays.

Lors du lancement de l'événement, Ahmet Misbah Demircan, Ambassadeur de Turquie en Tunisie, a souligné l'importance de la culture gastronomique dans le rapprochement des peuples. "La gastronomie est l'un des piliers de la culture. Elle rassemble les gens, tout comme la musique, les vêtements ou l'architecture. Mais c'est surtout à travers la cuisine que nous partageons notre quotidien et notre identité", a-t-il indiqué, dans une déclaration accordée à La Presse.

L'ambassadeur a ajouté que chaque année, environ 2 000 Tunisiens voyagent en Türkiye, témoignant d'un lien croissant entre les deux nations. Il a aussi exprimé son souhait d'approfondir cette relation à travers la culture, l'éducation, le commerce et l'industrie.

L'événement met également en lumière la convergence entre Gourmandise, institution culinaire tunisienne emblématique, et Sütis, célèbre pâtisserie turque. Les deux maisons, qui partagent une histoire centrée sur la passion des douceurs, symbolisent ce dialogue culinaire. "À terme, des partenariats bilatéraux sont envisagés, notamment l'implantation de Gourmandise en Turquie ou de franchises turques en Tunisie", a encore précisé l'ambassadeur.

Bien que cette édition se tienne uniquement à Tunis, l'Ambassade prévoit déjà d'élargir la portée géographique de l'événement lors des prochaines éditions.

Pour sa part, Radhia Kamoun, PDG de Gourmandise, nous a indiqué que l'événement offre en effet une vitrine d'échange entre les traditions culinaires turques et tunisiennes, avec des dégustations gratuites de mets turcs en semaine, suivies de petits déjeuners typiquement turcs les 24 et 25 mai, proposés à la vente.

"Des masterclass animées par des chefs turcs sont également prévues, notamment autour de la baklava et d'autres douceurs emblématiques, avec un objectif assumé : former les équipes de notre maison à ces spécialités et envisager leur intégration à la carte de l'enseigne si l'accueil du public tunisien est favorable", a-t-elle encore précisé.

Et d'ajouter "Notre institution, qui ambitionne de s'exporter à l'international, voit dans cette collaboration une porte ouverte vers une présence future en Turquie, mais aussi un éventuel retour d'hospitalité à travers une semaine culinaire tunisienne à Istanbul ou Ankara... Ce partenariat symbolise un dialogue culinaire et culturel inédit, tout en ancrant davantage la gastronomie comme vecteur d'échange et d'influence entre nations ".

Il est à noter que le thème de la manifestation cette année porte sur "Les plats classiques de la cuisine turque", pour mettre en lumière les fondements de cette cuisine et ses classiques intemporels.