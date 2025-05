Togo: Coupures d'électricité prévues du 23 au 25 mai

La Compagnie énergie électrique du Togo (CEET) a annoncé mercredi que Lomé et plusieurs localités environnantes connaîtront des perturbations temporaires de la fourniture en électricité entre le 23 et le 25 mai 2025. Ces interruptions sont dues à des travaux techniques programmés sur le réseau électrique national.

Selon un communiqué de la CEET, ces travaux visent à effectuer des raccordements et à procéder à la mise en service de nouveaux équipements. L'objectif affiché est de renforcer la qualité du courant distribué et d'assurer, à moyen et long terme, une stabilité accrue du service électrique.

Les coupures interviendront chaque jour entre 8h30 et 16h (GMT), dans différentes zones de la capitale et ses alentours. Parmi les localités concernées figurent notamment : Adjougba, Adidogomé, Atchanvé, Caisse, Cité OUA, Aképédo et Télessou.

La CEET invite les usagers à prendre les dispositions nécessaires pour minimiser l'impact de ces coupures sur leurs activités quotidiennes.

Elle précise également que ces interventions sont indispensables à l'amélioration durable du réseau, et remercie la population pour sa compréhension et sa coopération.

Ces perturbations s'inscrivent dans le cadre des efforts continus de modernisation des infrastructures électriques au Togo, un chantier jugé essentiel pour accompagner la croissance urbaine et économique du pays.