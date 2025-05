Tunisie: Nizar Yaiche, ancien ministre des Finances - « Le pays peut jouer le rôle d'une plateforme de développement »

Lors du forum, l'ancien ministre des Finances, Nizar Yaïche, a souligné que, face aux changements géopolitiques, la Tunisie peut jouer le rôle de plateforme pour un rapprochement Nord-Sud.

Ouvrant le forum annuel international de l'Économiste Maghrébin, l'ancien ministre des Finances, Nizar Yaïche, a donné une conférence au cours de laquelle il est revenu sur les tensions géopolitiques qui malmènent actuellement les économies à travers le monde, avec pour corollaire l'émergence d'un nouvel ordre économique mondial.

Un nouveau paysage géopolitique

Selon l'intervenant, plusieurs données économiques expliquent ce constat : une Amérique lourdement endettée et en perte de vitesse sur les plans industriel, financier et commercial -- ce qui justifie, selon lui, l'agressivité de la guerre commerciale qu'elle vient d'engager ; à l'autre bout de la balance, une Chine qui s'apprête à dominer non seulement l'industrie mondiale, mais aussi la recherche scientifique et l'innovation. Sans oublier cette Europe dont le positionnement vis-à-vis des États-Unis est aujourd'hui remis en question.

Yaïche a, en somme, souligné que dans ce paysage géopolitique, le Grand Sud reste fragilisé par sa fragmentation et par des inégalités économiques qui s'accentuent. Il a ainsi expliqué que les pays du Sud subissent de plein fouet l'inflation importée, les conséquences des politiques monétaires restrictives menées par la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne, avec pour principales retombées une inflation devenue structurelle et un endettement de plus en plus coûteux.

Nouveaux deals

Dans le même contexte, il a indiqué que les tensions géopolitiques ne cessent de s'exacerber et ont détourné l'attention mondiale des véritables enjeux socioéconomiques : l'extrême pauvreté qui touche plus de 700 millions de personnes, l'urgence climatique, la crise migratoire ou encore les bouleversements démographiques. Il a, en outre, affirmé que dans ce contexte mondial, la Tunisie peut jouer un rôle central dans l'axe Nord-Sud entre l'Union européenne et l'Afrique.

« La Tunisie peut jouer un rôle important, prépondérant, entre l'Europe et l'Afrique. Elle peut agir comme une Gateway et une plateforme de développement. Elle peut également occuper une place centrale dans les domaines technologiques, l'intelligence artificielle, les centres de données, etc. Elle devrait aussi consolider sa position sur les marchés classiques, notamment celui de l'huile d'olive », a précisé Yaïche. Toujours selon lui, la Tunisie peut aussi contribuer au renforcement de la compétitivité européenne en lui exportant de l'énergie propre, grâce à son important potentiel dans le domaine des énergies renouvelables. Aux dires de l'ex-ministre, la Tunisie et l'Europe peuvent aujourd'hui lancer de nouveaux projets communs dans ce secteur, tout en inventant de nouveaux schémas de financement.