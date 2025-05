Bénin: Deux hauts fonctionnaires et le fondateur du parti Le Libéral inculpés pour corruption

À un an de la présidentielle, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a inculpé dans la nuit du mercredi 21 mai au jeudi 22 mai deux responsables du ministère de l'Intérieur et le fondateur du parti Le Libéral pour corruption et blanchiment de capitaux.

Ils ont été inculpés pour « corruption d'agents publics » et « blanchiment de capitaux ». Les faits reprochés concernent des paiements effectués par un chef d'entreprise béninois établi au Canada, en échange de facilités pour l'obtention du récépissé de reconnaissance de son parti politique. Un troisième fonctionnaire du même ministère, le secrétaire général, est également poursuivi, mais sans placement sous mandat de dépôt.

Le procureur spécial Mario Mètonou a révélé l'affaire le 16 mai dernier dans une déclaration, à un an de l'élection présidentielle à laquelle Patrice Talon, l'actuel chef d'État, n'a plus le droit de participer selon la Constitution. Leur inculpation pour « corruption » et leur placement sous mandat de dépôt leur ont été notifiés aux premières heures de ce jeudi 22 mai. Leurs conseils ont présenté des observations devant le procureur spécial et plaidé devant le juge des libertés et de la détention, sans parvenir à empêcher leur détention provisoire. Au début de l'affaire, le procureur Mario Mètonou a signalé que les mis en cause avaient fait des aveux au cours des investigations.

Des FCFA en échange de l'agrément de son parti

Selon lui, le fondateur du parti a reconnu avoir versé 7 millions FCFA en contrepartie de l'intervention des fonctionnaires pour l'agrément de son parti. Toujours selon le procureur, un des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, directeur des partis politiques et des affaires électorales, a avoué avoir perçu 5 millions de FCFA, somme retrouvée à son domicile lors d'une perquisition.

Avant son interpellation, Richard Boni Ouorou, chef du nouveau parti « Le Libéral », était très actif dans les médias et sur les réseaux sociaux. Il s'y présentait comme un entrepreneur béninois prospère installé au Canada. On lui prêtait des ambitions présidentielles pour 2026. Il multipliait les vidéos, cultivant l'image d'un homme accessible et généreux. Aujourd'hui, ces vidéos sont tournées en dérision sur les réseaux sociaux.