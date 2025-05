Algérie: Mascara - Lancement d'un programme pédagogique de valorisation des sites archéologiques et historiques

Mascara — La direction de la Culture et des Arts de la wilaya de Mascara a lancé un programme pédagogique visant à faire connaître les sites archéologiques et historiques de la région, a indiqué, mercredi, le directeur de cette instance, Abdelghani Rezigui.

Rezigui, a indiqué, en marge de la cérémonie de clôture des activités du Mois du patrimoine, que ce programme, élaboré en coordination avec les directions de l'Education, de la Formation professionnelle, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires religieuses et de l'Université "Mustapha Stambouli" de Mascara, prévoit l'organisation de visites pédagogiques au profit des élèves, stagiaires, jeunes et étudiants aux sites archéologiques et historiques de la région.

Il a ajouté que ces visites comprendront des explications détaillées, notamment sur les sites classés au patrimoine culturel national, tout en mettant en lumière les efforts de la direction de la Culture et des Arts pour leur valorisation et protection.

Ce programme, dont la durée n'a pas été fixée, inclut également l'organisation régulière d'expositions et de journées portes ouvertes au niveau des sites classés de la wilaya, tels que la Maison de commandement et le tribunal de l'Emir Abdelkader à Mascara. Il prévoit, en outre, la programmation de campagnes de fouilles archéologiques sur les sites de l'homme de Tighennif, le site romain "Aqua Sirensis" à Bouhanifia, et "Al-Miliaria" dans la commune de Benian, avec la participation de spécialistes en archéologie de l'université de Mascara.

A cette occasion, une série de livrets et brochures de présentation des sites historiques et archéologiques de la wilaya sera également éditée, principalement à l'intention des élèves, selon le responsable.

À noter que la cérémonie de clôture du Mois du patrimoine, organisée à la maison de la culture "Abi Rass Ennaceri" de Mascara, a été marquée par des spectacles folkloriques, un concert musical animé par des artistes locaux, ainsi que par la remise de distinctions aux participants aux diverses activités organisées tout au long de cette manifestation.