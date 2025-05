Algérie: Ligue 1 - MCA vise l'envol dans le derby, le CSC pour la passe de trois

Alger — La mise à jour de la 22e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue jeudi et vendredi, sera marquée par e "big derby" de la capitale entre le leader le MC Alger, et l'USM Alger, dos au mur, alors que le CS Constantine, espère préserver la dynamique en recevant un mal-classé le MC Oran.

Le MCA (1e, 49 pts), qui a repris les commandes du classement à la faveur de son large succès lundi à domicile face à l'ES Sétif (4-1), aura l'occasion de creuser l'écart sur ses poursuivants : la JS Kabylie (2e, 46 pts) et le CR Belouizdad (3e, 45 pts), et de faire un pas de plus vers un neuvième titre national.

Invaincus depuis quatre journées, les "Vert et Rouge" abordent ce rendez-vous en pleine confiance, portés par un collectif solide et une dynamique favorable, mais également par leur nouveau "serial buteur", l'attaquant Mohamed Saliou Bangoura, auteur d'un doublé et deux passes décisives face à l'Entente.

Face à eux, l'USMA (6e, 36 pts) traverse une période plus délicate. Battus lors de la précédente journée par le Paradou AC (2-1), les Usmistes doivent impérativement réagir pour ne pas compromettre définitivement leurs chances de podium.

Avec un seul succès décroché lors des cinq dernières journées, le club de Soustara abordera ce rendez-vous avec l'intention de relever la tête, et prendre sa revanche après le ciglant (3-0) concédé face au "Doyen" en match aller.

Dans l'Est, le CS Constantine (10e, 32 pts) accueillera un MC Oran (11e, 30 pts) en crise, au stade Ramdane-Benabdelmalek.

Fort de deux succès consécutifs, le CSC peut, en cas de victoire, intégrer la première moitié du tableau et s'installer dans le bon wagon, avant le dernier virage du championnat.

Le MCO, auteur d'une victoire vendredi aux forceps à domicile face au NC Magra (2-1), n'a d'autre choix que de grappiller des points, d'autant qu'il devance le premier relégable, le NCM (15e, 27 pts), de trois longueurs seulement.

Une mission qui s'annonce difficile pour les "Hamraoua", eux qui restent la plus mauvaise équipe à l'extérieur, avec un triste bilan d'un seul point décroché sur 36 possibles.

Le CSC partira favori dans cette rencontre, à moins d'un sursaut d'orgueil des Oranais, condamnés à revenir avec un résultat probant.