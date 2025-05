Algérie: Assemblées de la BID - Le pays oeuvre à renforcer sa résilience économique par la diversification de ses ressources

Alger — Le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred a affirmé, mardi à Alger, que l'Algérie œuvrait à renforcer sa résilience économique, par la diversification de ses ressources et l'investissement dans des secteurs névralgiques.

Cette affirmation est intervenue lors d'une allocution prononcée à l'ouverture officielle des assemblées annuelles du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), organisées du 19 au 22 mai au Centre international de Conférences "Abdelatif Rahal", sous le haut atronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le premier ministre, M. Nadir Larbaoui, en présence de plusieurs membres du gouvernement, de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, ainsi que de représentants d'institutions et d'organisations internationales et régionales.

Le ministre a précisé, dans son allocution, que "l'Algérie œuvre activement à renforcer sa résilience économique, en diversifiant ses ressources et en développant les investissements dans des secteurs névralgiques, tels que l'agriculture, l'hydraulique, et les industries agroalimentaires".

Dans un contexte mondial instable marqué par les transformations du système économique international, a relevé le ministre, la résilience économique est l'un des principaux axes sur lesquels reposent les stratégies modernes de développement".

Bouzred a exprimé la fierté de l'Algérie du partenariat "étroit" existant avec la BID, "tout en demeurant attachée à le renforcer", d'autant plus que l'Algérie est l'un des Etats fondateurs de cette institution.

"La tenue des réunions annuelles du Groupe en Algérie dénote la solidité de ses liens avec cette institution pionnière dans le financement du développement, à travers des projets qui répondent aux aspirations des pays membres, notamment en matière d'amélioration de l'infrastructure et de renforcement du capital humain", a ajouté le ministre.

Pour sa part, le président du groupe de la BID, Muhammad Sulaiman Al-Jasser a salué les efforts déployés par l'Algérie pour diversifier son économie et la rendre "plus inclusive et équitable", soulignant que l'Algérie "avance avec confiance sur la voie d'un développement ambitieux", sous-tendu dans le cadre de coopération régionale 2025-2027 signé lors de la cérémonie d'ouverture.

L'Algérie étant un membre "actif" du groupe de la BID, cette dernière "a financé diverses activités de développement en Algérie pour un ontant de 3 milliards USD, ce qui reflète la profondeur du partenariat et la solidité des rapports" entre les deux parties, a-t-il souligné.

Evoquant la situation économique des pays membres, le président du Groupe a mis l'accent sur l'importance d'accélérer l'intégration économique, de s'ouvrir sur des marchés alternatifs et prometteurs et de renforcer les échanges commerciaux, afin de consolider la robustesse de l'économie et de renforcer l'autosuffisance et la stabilité économique à long terme.

Concernant le bilan de la BID pour l'exercice 2024, M. Al-Jasser a révélé que le total des affectations financières avait dépassé les 13 milliards USD, soit une hausse de plus de 12 % par rapport à 2023.

Le montant total déboursé pour la réalisation des projets a, quant à lui, dépassé les 9 milliards USD, soit environ 70 % des affections, a-t-il précisé, ajoutant que la Banque a principalement concentré ses financements dans les secteurs des transports, de la sécurité alimentaire et de l'énergie.

S'agissant des autres institutions du Groupe de la BID, la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID) a alloué, l'année dernière, des affectations à hauteur de 663 millions USD pour soutenir le secteur privé.

Les affectations de la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC) ont dépassé les 7 milliards USD, tandis que la valeur des opérations assurées par la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation (SIACE) a atteint près de 13 milliards USD.

A cette occasion, le président du Groupe a annoncé que l'agence Fitch a confirmé, lundi dernier, la notation de crédit maximale "AAA" de la Banque, soulignant que le cadre stratégique du Groupe pour la période 2026-2035, qui sera adopté lors des assemblées annuelles en cours, servira de référence pour l'élaboration des stratégies institutionnelles de la Banque et de ses différentes entités.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), M. Hussein Ibrahim Taha, a salué dans son allocution le "succès remarquable" enregistré par la BID dans sa réponse aux aspirations des pays membres en matière de développement économique.

Il a également souligné que l'agression barbare perpétrée par l'entité sioniste rend plus que jamais nécessaire le renforcement de la coopération économique entre les Etats membres de l'OCI, affirmant que de grands espoirs sont fondés sur le rôle de la BID pour relever les défis actuels et "garantir un avenir plus prospère et plus résilient".