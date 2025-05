Le programme de formation en coupe et couture initié par Inner Wheel Club Antananarivo et l'association Wednesday Morning Group (WMG) a permis à 17 femmes de recevoir leur certificat de fin de formation, marquant la 15ème promotion de cette initiative visant à autonomiser les femmes vulnérables.

Une cérémonie officielle s'est tenue hier à Antaninarenina pour la remise des certificats de fin de formation à 17 femmes ayant suivi un programme de six mois en coupe et couture. Cette initiative, fruit d'une collaboration entre Inner Wheel Club Antananarivo et l'association Wednesday Morning Group (WMG), vise à offrir aux femmes en situation de vulnérabilité les compétences nécessaires pour accéder à l'emploi ou créer leur propre activité génératrice de revenus.

« La formation que nous proposons attire de nombreuses femmes car elle leur permet de créer leur propre emploi ou de trouver un travail. En général, nous offrons cette formation aux femmes en difficulté afin qu'elles puissent devenir autonomes », a déclaré Nathalie Ralijesy, Présidente d'Inner Wheel Club Antananarivo. La prochaine promotion débutera en juillet, poursuivant ainsi l'engagement des deux associations en faveur de l'autonomisation des femmes à Madagascar.

Sensibilisations

Au-delà de la formation technique, la cérémonie a également été l'occasion de sensibiliser les participantes à leurs droits. L'avocate Tantely Rakotonirina a partagé des informations essentielles sur les droits des femmes, notamment en matière de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG).

« Des rencontres comme celle-ci permettent de partager des informations essentielles, afin que les femmes connaissent leurs droits au sein du foyer et puissent lutter contre les violences », a-t-elle souligné. Les participantes ont également reçu des conseils sur les démarches à suivre en cas de violence.