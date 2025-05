Tunisie: 26e édition du forum annuel international de l'Economiste Maghrébin - Intelligence artificielle - De nouvelles voies stratégiques à explorer

Lors de la 26e édition du forum annuel international de L'Economiste Maghrébin, une idée maîtresse a dominé les débats : « Construire un nouveau partenariat entre la Tunisie et l'Union européenne, axé sur les options stratégiques offertes par l'intelligence artificielle afin de repositionner l'économie tunisienne dans un contexte mondial en pleine mutation ».

Rassemblant des acteurs de la finance, de l'industrie et de l'investissement, la 26e édition du forum annuel international de L'Économiste Maghrébin, s'est tenue hier sur le thème «La Tunisie face à la nouvelle donne mondiale : Quelles options stratégiques à l'heure de l'intelligence artificielle ?».

Lors de cette journée qui a mis le focus sur le rôle catalyseur de l'IA dans le paysage économique mondial, des spécialistes et des intervenants de haut niveau ont débattu des thématiques liées et traitant de l'impact de l'IA sur plusieurs secteurs, notamment l'industrie pharmaceutique, l'automobile ou l'ingénierie financière.

Un thème dont le choix s'explique, selon le directeur des publications de L'Économiste Maghrébin, Hédi Méchri, par un nouveau contexte mondial marqué par de rapides évolutions géopolitiques, dont les premiers signes étaient déjà perceptibles depuis quelque temps, mais qui se sont accélérées avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir.

L'IA et la modernisation de l'économie tunisienne

Il a, en outre, rappelé la guerre commerciale annoncée par le président américain dès son investiture, mais qui a rapidement fait machine arrière -- un rétropédalage imposé par les réalités économiques et stratégiques. Évoquant l'impact profond que l'IA génèrera sur le système de pensée humain, les modes de production, de consommation, de soins ou de déplacement, Méchri a affirmé que cette technologie constitue un levier pour accélérer la modernisation de l'économie tunisienne.

«C'est pourquoi l'IA doit être au coeur d'un partenariat tuniso-européen rénové tourné vers l'innovation et la responsabilité. L'objectif étant de préserver et de consolider notre avantage compétitif, ne serait-ce qu'au niveau des chaînes de valeur qui dominent aujourd'hui le paysage industriel tunisien», a-t-il ajouté. Selon lui, la guerre des tarifs douaniers s'est achevée avant même d'avoir véritablement commencé». «L'émergence du Sud global, mené par la Chine, a changé la donne. La Route de la soie est jalonnée d'offres de partenariat stratégique à la fois crédibles et opportunes», a-t-il indiqué.

Et de conclure: «Pour donner corps et chair aux options stratégiques à l'heure de l'IA, il faut de l'audace, de la solidarité [...]. Pour faire face aux défis des évolutions géopolitiques, il n'y a pas mieux que l'union. Il n'y a plus de temps à perdre, pour ouvrir un nouveau chapitre dans notre parcours industriel. Un chapitre porté par l'innovation et la responsabilité ».