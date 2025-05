Tunisie: 27e édition du Forum international de Réalités - 30 ans après, quelle vision et quelle stratégie pour les relations pays-Union Européenne ?

La 27e édition du Forum international de Réalités se tiendra les 29 et 30 mai 2025 à Hammamet. Cet événement réunira un panel d'experts tunisiens et européens de haut niveau, ainsi que des responsables politiques, universitaires, diplomates, représentants d'organisations internationales et du secteur privé.

La séance d'ouverture de ce forum sera rehaussée par la présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Monsieur Mohamed Ali Nafti.

Placée sous le thème « 30 ans après, quelle vision et quelle stratégie pour les relations Tunisie-Union européenne ? », cette édition s'inscrit dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de la signature de l'Accord d'association entre la Tunisie et l'Union européenne. Cet accord, signé en 1995 et entré en vigueur en 1998, fut le premier du genre entre l'UE et un pays du Sud de la Méditerranée. Il a permis d'instaurer progressivement une zone de libre-échange et jeté les bases d'une coopération élargie dans les domaines politique, économique, scientifique, social et culturel.

Le Forum vise à dresser un bilan critique et constructif des acquis de cet accord au cours des trois dernières décennies, à identifier les insuffisances et à formuler des pistes de réforme pour un partenariat renouvelé, plus équitable et porteur d'avenir. Il s'agira également de repenser les objectifs stratégiques de ce partenariat dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques, des transitions économiques et des défis migratoires communs.

Plusieurs panels meubleront les deux journées du Forum, abordant des thématiques essentielles pour l'avenir du partenariat euro-tunisien.

Consacrée au bilan de la coopération tuniso-européenne, avec la participation d'acteurs économiques et académiques de premier plan, la première session du forum permettra de faire le point sur les effets réels de l'accord dans les secteurs du commerce, de l'investissement et de l'intégration économique.

La seconde session traitera de la fragmentation du monde et de la réponse euro-méditerranéenne, une réflexion géopolitique nécessaire à l'heure où les équilibres mondiaux sont en recomposition.

L'après-midi de la première journée du forum sera consacré à des sessions parallèles sur des thèmes plus ciblés :

Les enjeux économiques et industriels, avec un focus sur le climat des affaires, les investissements, le rôle des institutions financières et la transformation industrielle de la Tunisie.

La coopération universitaire et la recherche scientifique, qui mettra en lumière les opportunités offertes par les programmes européens tels qu'Erasmus+ ou Horizon Europe, ainsi que les besoins spécifiques de l'enseignement supérieur tunisien.

L'énergie et l'environnement, dans un contexte de transition énergétique, de développement durable et de lutte contre le changement climatique. Les experts débattront notamment des interconnexions énergétiques euro-africaines, des projets solaires en Tunisie et du rôle des institutions régionales.

Les enjeux migratoires et sécuritaires, une session incontournable qui abordera les nouvelles dynamiques des migrations, la coopération en matière de sécurité, la responsabilité partagée entre les deux rives de la Méditerranée, ainsi que l'externalisation de la gestion migratoire.

Une session de haut niveau sera consacrée le vendredi 30 mai 2025 à la réflexion sur la nouvelle vision du partenariat et les objectifs stratégiques du futur accord. Des experts internationaux et anciens responsables institutionnels, dont Farid Belhaj, ancien vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA et Jean-François Drévet, ancien haut fonctionnaire européen, interviendront pour proposer des scénarios de coopération renouvelée.

Un autre moment fort de la deuxième journée du Forum sera l'intervention de Slim Khalbous, recteur de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Ancien ministre de l'Enseignement supérieur, il abordera le rôle stratégique de la diplomatie universitaire dans le renforcement du partenariat entre la Tunisie et l'Union européenne. À travers l'expérience de l'AUF, qui oeuvre à l'échelle francophone entre l'Europe, l'Afrique et le Canada, Slim Khalbous mettra en lumière comment la coopération académique et scientifique peut servir d'outil d'influence, de dialogue et de développement partagé, dans un contexte où les enjeux de formation, de recherche et d'innovation sont au coeur des priorités bilatérales.