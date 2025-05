Madagascar: Journées des projets à Ankatso - L'Union européenne s'ouvre au public

À l'occasion de la Semaine de l'Europe, l'Union européenne a organisé hier une Journée des Projets «Équipe Europe » sur le campus d'Ankatso, à l'Université d'Antananarivo. L'événement a permis de présenter au grand public les réalisations concrètes de la coopération entre l'UE et Madagascar, rendue possible grâce à un engagement financier à hauteur d'un milliard d'euros de dons non remboursables, soit plus de 5 000 milliards d'ariary, alloués à des projets de développement dans tout le pays.

Durant toute la journée, le campus d'Ankatso s'est transformé en véritable vitrine de la coopération européenne. Quarante projets appuyés par l'initiative « Équipe Europe » ont été exposés au public. Étudiants, enseignants, curieux et acteurs du développement ont pu découvrir les résultats, les approches et les impacts de ces projets sur la vie quotidienne des Malgaches.

Les stands présentaient notamment des initiatives liées aux énergies renouvelables, à l'emploi des jeunes, à l'éducation, à la transition écologique et à la protection de l'environnement. Des démonstrations interactives, des témoignages de bénéficiaires et des échanges entre porteurs de projets ont rythmé la journée, dans une ambiance à la fois pédagogique et citoyenne.

L'ensemble de ces actions s'inscrit dans la Stratégie Conjointe Européenne 2021-2027, qui articule les efforts des institutions européennes et des États membres autour de trois priorités majeures pour Madagascar : les énergies renouvelables, la jeunesse et le pacte vert. Avec un milliard d'euros, sous forme de dons non remboursables, l'Union européenne affirme son engagement à long terme en faveur d'un « développement solidaire et équitable ». Ce soutien fait de l'UE le premier partenaire technique et financier de Madagascar.