Afrique de l'Est: COSAFA Cup/Barea A' - Quatre défis pour forger l'équipe du CHAN

La COSAFA Cup 2025, qui se tiendra du 4 au 15 juin à Mangaung, Bloemfontein, en Afrique du Sud, s'annonce comme un rendez-vous clé pour la sélection nationale locale de Madagascar. Les Barea A', sous la houlette de Romuald Rakotondrabe, alias coach Rôrô, se préparent à disputer quatre matchs dans cette compétition régionale, une étape cruciale dans leur préparation pour le CHAN.

Le tirage au sort, effectué ce mercredi 21 mai, a placé les Barea A' dans le groupe C, où ils affronteront l'Eswatini et le Maroc, ce dernier faisant une entrée remarquée en tant qu'invité surprise. Avec 14 sélections réparties en quatre groupes, les groupes A et B comptant quatre équipes, et les groupes C et D trois équipes, seuls les premiers de chaque groupe accéderont aux demi-finales. Pour les Barea A', évoluant dans un groupe de trois, cela signifie quatre matchs au total, incluant les phases éliminatoires, une opportunité idéale pour peaufiner leur jeu.

Pour la première fois, la COSAFA Cup se déroulera à Mangaung, avec des rencontres prévues au Free State Stadium, qui a vibré lors de la Coupe du Monde 2010, et au Dr Petrus Molemela Stadium. Ces enceintes emblématiques offriront un cadre de haut niveau pour des confrontations qui s'annoncent électriques. La participation du Maroc, aux côtés d'équipes aguerries de la région, promet des duels intenses et un spectacle de qualité pour les amateurs de football.

Pour coach Rôrô et ses protégés, la COSAFA Cup représente bien plus qu'un tournoi régional : c'est une occasion en or de tester la cohésion du groupe et d'affiner les automatismes. Après un premier regroupement de 44 joueurs à Mahamasina du 19 au 21 mai, suivi d'un second stage à partir du 26 mai, les Barea A' arrivent en Afrique du Sud avec l'ambition de briller. Ces quatre matchs permettront d'évaluer les joueurs face à une opposition relevée, notamment contre le Maroc, et de consolider l'équipe en vue du CHAN.

Répartition des groupes :

Groupe A : Afrique du Sud, Mozambique, Maurice, Zimbabwe

Groupe B : Angola, Namibie, Malawi, Lesotho

Groupe C : Maroc, Madagascar, Eswatini