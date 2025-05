Algérie: Un rôle important des guides religieuses dans la sensibilisation des pèlerines aux rites du hadj

La Mecque — L'orientation religieuse féminine connait une présence croissante pendant la saison du hadj, témoignant de l'intérêt que les pouvoirs publics portent à l'orientation et à l'accompagnement spirituel des pèlerines pour accomplir ce pilier de l'Islam dans de bonnes conditions.

Dans ce contexte, la guide religieuse principale de la Mission algérienne, Mme Leila Hacini a affirmé, lors de cours dispensés aux femmes dans l'un des hôtels, la grande importance du rôle des guides religieuses dans la Mission du hadj, soulignant que la présence féminine dans ce domaine revêt non seulement une dimension organisationnelle, mais reflète également une réponse concrète aux besoins des pèlerines, qui trouvent en ces guides religieuses un cadre rassurant et confiant pour exprimer leurs préoccupations religieuses et sociales.

Dans une déclaration à l'APS, la guide religieuse Fatiha Katrane a précisé que "la présence de la femme guide dans la Mission a permis à plusieurs pèlerines d'accomplir leurs rites avec une plus grande sérénité", soulignant que "les questions posées concernent généralement les règles de la purification, la tenue du ihram, et la conduite à adopter en cas de maladie ou d'empêchement légal, des sujets que les femmes préfèrent aborder dans un cadre exclusivement féminin garantissant intimité et quiétude".

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs veille, selon des responsables du secteur, à sélectionner des guides religieuses disposant de compétences scientifiques, d'une expertise en jurisprudence religieuse (Fiqh), et d'une capacité de communication efficace, ce qui se traduit par des sessions de formation qui leur sont spécialement dédiées avant le début de la saison du Hadj.

Ces formations comprennent l'explication de rites du Hadj et de la Omra, les moyens de faire face aux situations d'urgence ainsi qu'une formation spéciale sur l'orientation psychologique et sociale.

Pour sa part, la pèlerine Mabrouka, âgée de 66 ans, a exprimé sa grande satisfaction quant à la présence de guides religieuses au sien de leur résidence à La Mecque. "Les guides religieuses nous ont aidées à comprendre les étapes de chaque rituel religieux et nous ont prodigué de précieux conseils sur le comportement à adopter à la Mecque et lors les déplacements entre les lieux saints", a-t-elle dit.

Le rôle des femmes dans l'accompagnement des pèlerines reflète la profondeur des transformations que connait la Mission algérienne du Hadj, qui s'emploie à consolider une approche globale et à assurer l'accomplissement des rites du Hadj dans un cadre qui respecte les traditions religieuses et répond aux exigences contemporaines.

Selon les spécialistes, l'expérience de l'orientation religieuse féminine, reste un modèle à renforcer par l'élargissement du nombre des guides religieuses et par la mise à leur disposition de moyens leur permettent de mieux encadrer les pèlerines, notamment à la lumière de l'augmentation continu du nombre des femmes participant au hadj d'année en année.