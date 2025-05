Madagascar: Journée mondiale des oiseaux migrateurs - Trente-sept espèces à protéger à Mahavavy Kinkony

La faune et la flore du Complexe Mahavavy Kinkony (CMK) se distinguent par leur grande richesse, abritant de nombreuses espèces endémiques d'oiseaux, de chauves-souris, de poissons et de lémuriens. C'était dans cette optique que la célébration régionale de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs (JMOM) a été organisée, les 17 et 18 mai derniers, au niveau de l'aire protégée CMK, dans le secteur d'Antsohery, fokontany de Namakia, situé dans le district de Mitsinjo, région Boeny.

Ce qui caractérise cette aire protégée est surtout la présence des oiseaux migrateurs de plus de trente-sept espèces, toute l'année, et qu'on ne découvre pas ailleurs. Il s'agit des flamants roses qui fréquentent surtout la région de septembre à décembre. La spatule d'Afrique peut y être observée également.

Le gravelot de Leschenault se reproduit dans des zones plus froides et migre vers des régions plus chaudes comme à Mitsinjo. Et l'oiseau migrateur pluvier de Mongolie est aussi présent dans la région.

Durant ces deux jours de célébration à Antsohery, des séances d'éducation environnementale et de sensibilisation ont été organisées afin de faire comprendre aux fokonolona résidents l'importance des oiseaux. Ces derniers vivent notamment dans la forêt de mangroves qui sert d'habitat aux oiseaux migrateurs.

« L'objectif de cette action consiste à renforcer la mise en oeuvre du comité central pour la gestion conjointe des frontières maritimes et des ressources marines qui vient d'être créé au Complexe Mahavavy Kinkony», a expliqué le représentant de la direction régionale de l'environnement et du développement durable Boeny/Betsiboka.

Le projet de restauration des écosystèmes côtiers dans l'océan Indien (RECOS), financé par l'Agence française pour le développement (AFD), a participé au soutien technique et financier de cette activité avec les directions régionales concernées à Antsohery durant deux jours.

La Commission de l'océan Indien et le FFEM ont aussi collaboré à la célébration.

Le directeur de la protection de l'environnement et de la conservation de la nature au niveau de la région Boeny (DPEE), avec le directeur interrégional de l'environnement et du développement durable (Diredd) Boeny-Betsiboka, le représentant de la direction régionale de la pêche et de l'économie bleue (DRPEB) Boeny, celui de l'Asity Madagascar et MMZ, ont été également présents.

Protéger

Les différents orateurs ont exhorté et encouragé les habitants à protéger les oiseaux migrateurs.

Une culture de mangrove avec les cent trente-cinq résidents a été réalisée sur une superficie de deux hectares durant la célébration. Afin d'améliorer et de protéger les habitats des oiseaux, une zone de non-traitement (ZNT) de cent hectares a été créée. Des balisages des lieux ont été réalisés.

Rappelons que les oiseaux migrateurs jouent un rôle important dans la coordination des liens naturels de l'écosystème, car ils contribuent à la dissémination du pollen et des graines et à la régulation de la reproduction des insectes.