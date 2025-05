Afrique Australe: Cosafa Cup - Les Barea dans le groupe du Maroc et d'Eswatini

La 24e édition de la Cosafa Cup se tiendra début juin en Afrique du Sud. Madagascar a été versé dans le groupe du Maroc et d'Eswatini, à l'issue du tirage au sort organisé hier.

Face à un poids lourd du continent. La cérémonie du tirage au sort s'est déroulée hier après-midi à Mangaung, en Afrique du Sud. Madagascar évoluera dans le groupe C aux côtés du Maroc et d'Eswatini. Treize nations de la zone Afrique australe, ainsi que le Maroc - qui participe pour la première fois en tant qu'invité spécial prendront part à cette compétition régionale.

« Évoluer dans ce groupe ne sera pas facile. De toute façon, il faut affronter tous ceux qui forment notre groupe. Nous n'avons pas le choix. Il faut bien travailler et prendre au sérieux la préparation. Toutes les équipes sont à ne pas sous-estimer », a réagi l'entraîneur Romuald Rakotondrabe, joint au téléphone après le tirage.

Retrouvailles

Le Maroc, première nation africaine au classement FIFA et douzième au niveau mondial, affiche un palmarès prestigieux: six participations à la Coupe du monde, dont une quatrième place en 2022, et seize présences en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations.

L'Eswatini, 155e mondial et 45e en Afrique, a atteint à quatre reprises les demi-finales de la Cosafa Cup (1999, 2002, 2003 et 2021). Madagascar l'avait éliminé au deuxième tour préliminaire en décembre, en s'imposant 2-0 à l'aller, puis 0-1 au retour. La sélection malgache a, de son côté, atteint trois fois le dernier carré de la compétition, avec une troisième place obtenue en 2015 après une victoire contre le Botswana (2-1) lors du match de classement.

En 2008, elle avait terminé quatrième, battue par la Zambie (2-0), puis écartée en 2018 par le Lesotho (1-0).

Côté répartition des groupes : la poule A comprend l'Afrique du Sud (pays hôte), le Mozambique, Maurice et le Zimbabwe. Le groupe B réunit l'Angola, la Namibie, le Malawi et le Lesotho. Enfin, la poule D est composée de la Zambie, des Comores et du Botswana.

La Zambie est à ce jour l'équipe la plus titrée de la Cosafa Cup, avec sept victoires en treize finales, devant le Zimbabwe (six titres) et l'Afrique du Sud (cinq).