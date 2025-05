Madagascar: Basketball 5X5/N1A - MBC Atsinanana, candidat sérieux au sacre final

Après les premières phases disputées à Antsirabe, groupe B, et à Mahajanga, groupe A, dans le cadre du championnat de Madagascar de basketball 5x5 N1A, chez les hommes comme chez les dames, les passionnés de la balle orange attendent avec ferveur les prochaines étapes, la phase retour et la phase finale, qui auront lieu à Antananarivo, au Palais des Sports de Mahamasina, entre fin septembre et début octobre.

En attendant ce rendez-vous décisif, l'heure est au bilan. Lors de la phase 1 à Antsirabe (26 avril au 4 mai), les clubs de JEA (dames) et du COSPN (hommes) se sont illustrés en décrochant la Coupe de la Ligue. Les autres marches du podium, chez les dames, sont revenues respectivement à Ankaratra Vakinankaratra, Varsity Anosy, et Frandrasa Haute Matsiatra s'est classée quatrième. Côté masculin, ASCUT Atsinanana, SBC Vakinankaratra et COSFA ont complété le classement du top 4.

L'autre phase 1, disputée à Mahajanga (10 au 18 mai), a vu la victoire de MB2ALL chez les dames et de la GNBC chez les hommes. Suivent, chez les dames, la GNBC Analamanga, l'ASSM Analamanga et Dunamis Analamanga. Chez les hommes, ce sont le RBC Boeny, le MBC Atsinanana et le BC Somava d'Antalaha qui ont complété le tableau du top 4.

Cette édition a été marquée par le retrait de dernière minute des clubs Fandrefiala Analamanga et COSCA Amoron'i Mania, une surprise qui a modifié l'équilibre des rencontres.

Mais l'un des moments les plus intenses du tournoi reste la demi-finale masculine entre le MBC Atsinanana et la GNBC Analamanga. Dans un duel haletant, la GNBC l'a emporté d'un souffle, 81 à 80. Malgré cette courte défaite, le MBC Atsinanana, dirigé par le coach Aimé Randria, s'est imposé comme un sérieux outsider pour le titre final à Antananarivo.

« Nous avons perdu trop de ballons et notre défense a manqué de solidité. Mais nous avons encore le temps de corriger cela avant Antananarivo. Nous promettons de tout donner pour nos supporters et l'honneur du club », a déclaré le technicien.