Afrique: Rugby à VII - Madagascar vise le mondial à Maurice

À 33 jours du coup d'envoi de l'Africa Men's Cup de rugby à VII pour les seniors masculins, prévue les 21 et 22 juin à Maurice, les joueurs présélectionnés pour intégrer l'équipe nationale, les Makis, poursuivent leur préparation sur le terrain annexe du stade Makis Andohatapenaka.

Sous la direction de Noé Mboazafy Rakotoarivelo, dit Razily, coach de l'équipe nationale Makis durant la HSBC Challenger en Afrique du Sud et en Pologne au mois d'avril, les présélectionnés, aguerris par les expériences acquises en Pologne, travaillent sur les conditions physiques, la passe et surtout la défense.

Les Makis à VII ne cachent plus leurs objectifs : franchir un nouveau cap sur la scène continentale pour participer à une première Coupe du monde, que leurs homologues dames ont déjà jouée en Afrique du Sud en décembre 2022. Engagés dans la poule C aux côtés de la Tunisie, du Zimbabwe et du pays hôte, Maurice, les Malgaches savent que la tâche ne sera pas facile, mais croient en leurs chances et en leur faculté.

Une préparation rigoureuse

Le championnat d'Afrique de rugby à VII, qui se tiendra à Maurice, est une compétition cruciale qui servira de tremplin vers la Coupe du monde 2026. Parmi les nations en lice, Madagascar nourrit de grandes ambitions et espère décrocher sa qualification, car d'après ce que les Makis ont démontré en Pologne, ils ont la capacité d'atteindre l'objectif visé.

Depuis plusieurs semaines, la sélection malgache est au four et au moulin, alternant entre entraînements physiques intensifs et travail tactique. Encadrés par le staff technique dirigé par le sélectionneur principal

Noé Mboazafy Rakotoarivelo, assisté par Mamy Andriamaro, les Makis peaufinent leurs automatismes et travaillent leur cohésion, élément essentiel dans cette discipline spectaculaire.

Par rapport à l'effectif qui a pris part à la HSBC Challenger, l'ossature reste la même. Elle a été renforcée avec le retour de Hery Nantenaina Rakotomanalina, un élément clé dans la transformation des essais. L'objectif est clair : sortir de la poule, atteindre le dernier carré et viser la finale, synonyme de qualification mondiale.

« Celui qui sait se préparer n'est pas surpris par les catastrophes. C'est pourquoi nous nous donnons à fond dans la préparation sur tous les plans. Nous essayons de corriger les erreurs constatées durant notre déplacement en Pologne. Par rapport à nos adversaires, la chance d'aller en Coupe du monde existe. Mais pour le moment, il faut que nous assurions une bonne préparation, car la qualification serait historique et récompensera les efforts de toute une génération », confie coach Razily.