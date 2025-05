Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha en visite de travail et d'inspection en 3e Région militaire

Alger — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a entamé mercredi, une visite de travail et d'inspection en 3e Région militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre des visites aux différentes Régions militaires, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'ANP, entame à partir d'aujourd'hui, mercredi 21 mai 2025, une visite de travail et d'inspection en 3e Région militaire", précise la même source.

La visite a été entamée au niveau du Secteur opérationnel sud Tindouf, où après la cérémonie d'accueil, présidée par le Général-major Nacereddine Fodhil, Commandant de la 3e Région militaire, le Général d'Armée a tenu "une rencontre d'orientation avec les cadres et les personnels de la Région, lors de laquelle il a prononcé une allocution, diffusée par visioconférence à toutes les unités de la Région, dans laquelle il a souligné l'intérêt particulier qu'il accorde à l'exécution des exercices tactiques, qui constituent un critère réel pour mesurer les aptitudes combatives des personnels et leur maitrise des matériels et systèmes d'armes acquis".

"Le professionnalisme du combattant, lors des guerres, a toujours été un facteur décisif et un critère important pour mesurer la disponibilité des forces et leur capacité à assumer pleinement les missions assignées, de même que les performances individuelles, la discipline et la capacité d'adaptation aux conditions changeantes de la bataille sont des qualités nécessaires pour mener le corps de bataille à la victoire", a-t-il souligné.

"C'est dans ce cadre que s'inscrit l'intérêt particulier que nous accordons à l'exécution des exercices tactiques, de différents niveaux et échelons, en ce que ces derniers sont une épreuve réelle, tant pour l'appareil de formation, qui constitue le creuset où se forgent les compétences, que pour la préparation au combat qui vient en appoint pour renforcer l'expérience et le professionnalisme des personnels, et accroître leurs aptitudes à maitriser les différents matériels et systèmes d'armes mis à disposition", a-t-il ajouté.

Le Général d'Armée a insisté sur la nécessité "d'harmoniser les efforts consentis et les moyens matériels et ressources humaines mobilisés pour sauvegarder la souveraineté nationale et protéger la sécurité du pays et des citoyens".

"Dans cette perspective, nous veillons à ce que le progrès réalisé dans tous les aspects du métier des armes, au niveau de l'ensemble des composantes de nos Forces armées, soit en parfaite correspondance avec les efforts consentis, et les moyens matériels et ressources humaines mobilisés, ainsi qu'avec les ambitieux objectifs arrêtés, notamment en ce qu'il s'agit de réunir les éléments de puissance militaire, à même de nous permettre de défendre la patrie et les citoyens, de sauvegarder notre souveraineté nationale sacrée et de protéger la sécurité et les intérêts suprêmes de notre pays", a-t-il ajouté.

Ensuite, le Général d'Armée "a suivi avec attention les préoccupations et propositions des personnels de la 3e Région militaire, avant de leur donner une série de recommandations et d'orientations générales".

A l'issue, le Général d'Armée a procédé "à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'un hôpital militaire d'une capacité de 240 lits à Hassi Ammar, à Tindouf, visant à assurer une meilleure prise en charge sanitaire des personnels militaires et de leurs ayants droit".

Toujours à Hassi Ammar, le Général d'Armée "a inauguré également un cercle de garnison, avant d'inspecter ses commodités et recevoir des explications exhaustives sur les services sociaux et de loisirs offerts par cet établissement", conclut le communiqué du MDN.