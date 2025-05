Algérie: Réunion du gouvernement - La création de deux instances chargées de l'importation et de l'exportation examinée

Alger — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen des cadres réglementaires relatifs aux deux instances chargées de l'importation et de l'exportation et à la cession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat pour la réalisation de projets de promotion immobilière, ainsi qu'à des exposés sur le renforcement des capacités de stockage des céréales et au projet de montage et d'assemblage des téléphones mobiles en Algérie, selon un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 21 mai 2025, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen du cadre réglementaire portant création, organisation et fonctionnement de deux instances nationales chargées respectivement de l'importation et de l'exportation, et ce, en exécution des instructions données par Monsieur le président de la République relatives à l'organisation du commerce extérieur.

Par ailleurs, et dans le cadre de la finalisation de la mise en œuvre de l'approche adoptée pour la promotion de la gestion du foncier économique relevant du domaine privé de l'Etat, le Gouvernement a examiné le cadre réglementaire fixant les conditions et les modalités de concession convertible en cession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial.

En outre, et dans le cadre de la mise en œuvre des engagements de Monsieur le président de la République visant à garantir la sécurité alimentaire, le Gouvernement a entendu une communication sur l'état d'avancement du programme national de renforcement des capacités de stockage des céréales, qui ambitionne de porter la capacité de stockage nationale de 4 à 9 millions de tonnes.

Enfin, le Gouvernement a entendu une communication sur l'état d'avancement du dossier relatif à l'investissement dans les smartphones, y compris le projet de montage et d'assemblage des téléphones mobiles en Algérie, qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à développer cette filière de l'industrie nationale et à renforcer sa contribution au transfert et à la localisation des technologies, ainsi qu'à la participation des compétences nationales, notamment des jeunes, dans ce processus".