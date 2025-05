Madagascar: Assainissement - Les retraités passés au crible

L'opération d'assainissement des retraités, annoncée par le ministère de l'Économie et des Finances, suscite l'inquiétude parmi les principaux concernés. Conformément aux instructions ministérielles, les retraités doivent se présenter en personne aux perceptions principales ou aux trésoreries générales, alors que beaucoup sont malades et ne sont plus en mesure de marcher.

« Notre père est alité depuis un accident vasculaire cérébral (AVC). Sa pension est directement versée à la banque pour lui éviter les déplacements pénibles entre notre domicile et la perception. Nous ne savons pas comment faire le jour où il devra se présenter physiquement », confie Nandrianina, fils d'un fonctionnaire retraité, hier.

Un autre s'inquiète des longues files d'attente qui risquent d'épuiser sa mère, atteinte d'une maladie neurodégénérative, pendant cette opération. « Ce déplacement va certainement la fatiguer. Et ce sera très difficile pour elle si elle doit attendre plus d'une heure sur place », lance-t-il.

Face à ces difficultés, certains suggèrent que l'administration envoie ses agents au domicile des retraités pour vérifier leur situation, au lieu d'exiger leur déplacement.

Tous les cinq ans

Les retraités de la fonction publique dans la province d'Antananarivo sont appelés à se présenter les 26, 27 et 28 mai auprès des perceptions principales ou des trésoreries générales. Aucun mandataire ne sera accepté.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une campagne d'assainissement lancée par le ministère de l'Économie et des Finances, visant à mettre à jour les bases de données des retraités à Madagascar. « L'objectif est d'améliorer la gestion des pensions et de mieux maîtriser les dépenses budgétaires de l'État », précise la Direction générale du Budget et des Finances.

À ce jour, la fonction publique recense cent quarante-deux mille neuf cent cinquante retraités. Ces chiffres évoluent chaque année. Certains retraités décèdent, des orphelins atteignent l'âge limite pour percevoir une pension, et d'autres ayants droit cessent d'être éligibles, selon la Direction générale du Budget et des Finances.

La première phase du recensement concerne les retraités qui perçoivent leur pension par virement bancaire ou par la poste, dans les régions d'Analamanga, de Bongolava, d'Itasy et de Vakinankaratra. Ces derniers devront se présenter munis de leur carte d'identité nationale, de leur carte de retraité et d'un certificat de vie. La Direction générale du Budget et des Finances rappelle que cet exercice de mise à jour s'effectue tous les cinq ans.