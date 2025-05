Madagascar: Futsal/Pulse on - Seize équipes pour huit tickets

Place à l'élimination directe après quatre jours de pause. Seize sur les vingt-quatre équipes en lice poursuivent leur aventure à la phase finale du tournoi de futsal inter-universitaire et institut. La phase éliminatoire s'est déroulée la semaine passée au Palais des sports Mahamasina.

Les huitièmes de finale auront lieu ce jeudi. Le premier match débutera à 11h30. La rencontre entre Espa, premier du groupe F, et IUM, dauphin du groupe E, ouvre le bal. En deuxième heure, vers midi et quart, Essa, second de la poule A, affrontera ESC, deuxième du groupe C.

Le leader de la poule C, Espic, jouera par la suite contre E-Média, troisième du groupe F, suivi du match entre EGS (2e B) et ENS (2e F). À 14h30, IF SM (1er B) sera opposé à ISFPS Leader (3e E), Aceem (1er D) contre Eneam (3e A), IST (1er E) face à ISSMI (2e D) et, en bouquet final, le match entre Iscam (1er A) et FDSP (3e C). Les vainqueurs à l'issue des matchs de ce jeudi se qualifieront pour les quarts programmés vendredi. Les demi-finales auront lieu samedi et la finale dimanche.