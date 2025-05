Madagascar: Miss monde - Cyria Temagnombe présente son 'Beauty with a Purpose'

Devant un parterre international et en anglais, Cyria Temagnombe a brillamment défendu son projet au « Beauty with a Purpose », lors du challenge «Head to Head» de la 72e édition de Miss Monde en Inde.

Cyria Temagnombe élève la voix pour les albinos. Avant-hier, en Inde, la représentante malgache à Miss Monde émeut lors du challenge «Head to Head» avec un projet fort sur la lutte contre la discrimination.

« C'est un projet qui me tient profondément à coeur. Je veux être la porte-parole des personnes albinos, les protéger contre toutes formes de discrimination », déclare avec émotion Cyria Temagnombe, en pleine lumière sur la scène du concours Miss Monde.

Lors du très attendu challenge «Head to Head», elle s'est exprimée en anglais devant le monde entier, défendant avec conviction son initiative solidaire.

Miss engagée

Le projet qu'elle porte, inscrit dans la mission « Beauty with a Purpose » du concours, vise à sensibiliser à la stigmatisation dont sont victimes les albinos à Madagascar. Une cause qu'elle défend avec authenticité depuis son élection en tant que Miss Madagascar, soutenue par sa marraine René.

« J'étais très stressée avant de parler, mais une fois mon discours terminé, j'ai ressenti un immense soulagement. Je ne suis pas habituée à parler en public, encore moins en anglais, mais je suis fière d'avoir réussi », confie la jeune Miss engagée.

Le concours Miss Monde ne se limite pas à l'apparence : chaque candidate y incarne un engagement. Après les épreuves de sport et de «Head to Head», Cyria Temagnombe poursuit actuellement le challenge multimédia, tout en profitant des découvertes culturelles offertes par le concours. Hier, elle a visité l'hôpital AIG de Gachibowli à Hyderabad, une étape symbolique liée aux actions sociales du programme « Beauty with a Purpose ».