L'université d'Antananarivo a accueilli, hier, un salon dans le cadre de la Semaine de l'Europe, transformant le campus en une plateforme d'échanges entre étudiants, institutions européennes et porteurs de projets. Objectif : exposer les différents volets du partenariat stratégique entre l'Union européenne et Madagascar, notamment dans les domaines de l'éducation, du développement, de la sécurité, de l'environnement et de l'économie.

Le salon a permis aux étudiants de découvrir une large gamme de projets soutenus par l'Union européenne, touchant aussi bien à la santé, à l'énergie, aux droits des jeunes, à la formation en leadership qu'à la lutte contre les violences basées sur le genre. Une opportunité concrète de relier leurs formations à des actions de terrain et d'envisager leur avenir professionnel dans un pays en pleine mutation.

« Ce que j'ai trouvé pertinent, c'est le lien direct entre les projets proposés et nos formations universitaires. Par exemple, les plans d'aménagement communal correspondent tout à fait à ce que nous étudions en géographie», explique une étudiante en 3e année à l'université d'Ankatso. « Cela montre que les compétences que nous développons ici peuvent trouver un débouché concret sur le terrain. »

D'autres participants, comme Rotsy, étudiant en sciences politiques, ont souligné les défis structurels : « Il y a des idées ambitieuses, comme les projets hydroélectriques. Mais sans appui du gouvernement, ce sera difficile à mettre en oeuvre. On a besoin d'un cadre politique plus stable et d'une administration plus transparente. »

Opportunité majeure

En effet, plusieurs intervenants ont pointé du doigt des obstacles récurrents : lenteurs administratives, manque de coordination interinstitutionnelle, et surtout l'absence d'un partenariat public-privé solide.

Parmi les temps forts du salon, la présentation du programme Erasmus+ a suscité un vif intérêt. Bien que peu connu à Madagascar, ce dispositif européen d'échange universitaire représente une opportunité majeure de mobilité académique pour les jeunes Malgaches. Depuis plus de trente ans, Erasmus favorise la coopération entre universités à l'échelle mondiale, ouvrant des perspectives d'apprentissage à l'international.

Au-delà d'une simple vitrine institutionnelle, la Semaine de l'Europe s'est imposée comme un espace de réflexion, de dialogue et de projection pour les étudiants. Un moment où la jeunesse malgache a pu se sentir pleinement impliquée dans les dynamiques de développement, à la croisée des initiatives locales et des enjeux globaux.