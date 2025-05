Madagascar: Horizon Madagascar - Une masterclass pour révéler les talents de l'événementiel de la Grande Île

Ce mercredi 21 mai 2025, le Café de la Gare à Antananarivo a accueilli une masterclass inédite, organisée dans le cadre du programme Horizon Madagascar de NasProd. Destinée aux jeunes, cette matinée d'échanges et de transmission avait pour thème : « Former aujourd'hui, pour produire demain ». Portée par NasProd, KP Event, Hype Mada et plusieurs ministères, l'initiative visait à offrir une immersion concrète dans les coulisses des métiers de l'événementiel.

Un objectif clair : rendre le secteur accessible aux jeunes talents

Dès l'ouverture, Sonia, directrice de NasProd, a rappelé la philosophie du projet Horizon Mada : utiliser le terrain comme salle de classe, et les événements culturels comme tremplins professionnels. « Notre objectif est de montrer que les métiers derrière un concert d'envergure internationale ne sont pas inatteignables pour les jeunes malgaches », a-t-elle affirmé. À travers les exemples du concert HÉRITAGE de Dadju et Tayc ou du projet en cours avec l'artiste Tiakola, qui sera en concert à Madagascar le 11 juin prochain, la volonté est de créer un écosystème durable mêlant transmission, insertion et impact.

Un dialogue entre institutions, entreprises et jeunesse

La première partie de la masterclass a mis en lumière les efforts conjoints de plusieurs institutions publiques. Le ministère de la Jeunesse a insisté sur le rôle stratégique des jeunes dans le développement socio-économique, tandis que celui de la Culture a dressé un état des lieux du secteur événementiel, soulignant le manque de structures de formation. Le ministère de l'Enseignement supérieur a, pour sa part, plaidé pour une meilleure articulation entre formation théorique et insertion professionnelle, en promouvant notamment les parcours en alternance et les certifications courtes.

Le ministère de l'Environnement a marqué l'audience en lançant un projet pilote autour du concert de Tiakola : une charte verte pour un événement responsable, intégrant des actions concrètes sur le zéro plastique, l'économie circulaire ou encore l'inclusion des jeunes dans des missions de sensibilisation.

L'envers du décor : découvrir les métiers de l'événementiel

Au-delà des discours, la masterclass a proposé un tour d'horizon des principaux métiers du secteur : régie, logistique, technique (son, lumière, vidéo), direction artistique, communication, gestion des contenus numériques, accueil ou médiation. Les équipes de KP Event et NasProd ont partagé les compétences techniques et humaines attendues, en insistant sur des qualités souvent sous-estimées comme la ponctualité, la réactivité ou la capacité à gérer le stress.

Des opportunités concrètes à saisir

L'un des temps forts de la matinée a été la présentation des programmes de stage proposés par Orange et KP Event. Les jeunes participants ont pu découvrir les modalités d'immersion, les missions proposées et les perspectives d'emploi. Plusieurs anciens stagiaires ayant travaillé sur HÉRITAGE ont témoigné de leur parcours transformateur.

La session s'est achevée sur un moment de networking, autour d'un café, permettant aux jeunes, qui étaient présents, de dialoguer directement avec les professionnels et de s'inscrire aux stages proposés.