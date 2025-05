Algérie: Conseil de sécurité - Débat annuel sur 'la protection des civils dans les conflits armés'

Le Conseil de sécurité des Nations unies tiendra son débat public annuel, jeudi, sur la protection des civils dans les conflits armés.

Les intervenants attendus lors de cette réunion qui sera présidée par le ministre grec des Affaires étrangères, George Gerapetritis, sont le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Tom Fletcher, la directrice exécutive d'ONU Femmes, Sima Sami Bahous, la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Mirjana Spoljaric Egger, et la présidente-directrice générale de Save the Children US, Janti Soeripto.

Le débat devra évaluer l'évolution de ces menaces, examiner comment le droit international humanitaire (DIH) et le droit international des droits de l'homme (DIDH) peuvent être mis en oeuvre plus efficacement dans les conflits, et explorer les moyens de renforcer les mécanismes de responsabilité et promouvoir une approche plus globale de la prévention des conflits.

La note conceptuelle, préparée par la Grèce qui préside le Conseil pour le mois de mai, souligne la nature changeante des conflits armés contemporains, marqués par l'utilisation généralisée d'armes explosives dans les zones peuplées, le déploiement de nouvelles technologies militaires, les cyberopérations et la prévalence croissante de la désinformation et de l'information erronée.

Ces évolutions ont aggravé les risques pour les civils et posé des défis croissants à l'accès humanitaire et à la sécurité du personnel humanitaire, des Nations unies et des médias.

Lors de cette réunion, M. Fletcher devrait présenter aux Etats membres le dernier rapport annuel du Secrétaire général sur la protection des civils, daté du 15 mai, qui traite de l'état de la protection des civils en 2024, faisant état de plus de 36.000 civils tués dans 14 conflits, soit une augmentation d'environ 7,5 % par rapport à 2023, et qui avait elle-même connu une augmentation de 72 % par rapport à 2022, outre des dommages considérables aux infrastructures civiles (hôpitaux, écoles, systèmes d'approvisionnement en eau..), et l'insécurité alimentaire.

Lors du débat, M. Fletcher devrait exprimer son inquiétude face à l'érosion croissante du respect du droit international humanitaire qui a alimenté l'augmentation des dommages causés aux civils en 2024.

Pour sa part, Mme Soeripto devrait se concentrer sur la situation des enfants dans les conflits armés. Elle peut également fournir plus d'informations sur les menaces et les défis de l'action humanitaire dans les conflits armés.

Aussi, les orateurs pourront également aborder les défis contemporains de la protection des civils découlant de la désinformation, des discours de haine et de l'utilisation abusive des nouvelles technologies.