Sénégal: Louga - Des entrepreneurs outillés pour un accès plus facile au financement

Louga — Trente entrepreneurs de la région de Louga (nord-ouest) ont bénéficié d'une série de formations visant à améliorer leurs compétences et à faciliter leur accès au financement, grâce à un programme mis en oeuvre par la Chambre de commerce de ladite région, a-t-on appris mercredi de son secrétaire général, Cheikh Sène.

Cette initiative a été déroulée en partenariat avec la GIZ, l'agence de coopération internationale allemande pour le développement, a précisé M. Sène à des journalistes.

"Aujourd'hui, nous venons de clôturer des sessions de formation dans le cadre d'un programme de facilitation à l'accès au financement au profit de trente PME, grâce au partenariat avec la GIZ", "partenaire privilégié de la Chambre de commerce depuis trois ans dans le cadre du programme 'Réussir au Sénégal"', a-t-il déclaré.

Cheikh Sène s'exprimait en marge de la cérémonie de clôture desdites sessions de formation destinées aux entrepreneurs de la région de Louga.

Il a souligné que ce programme a notamment permis la mise en place d'une plateforme technique dédiée à l'accompagnement des unités économiques oeuvrant dans la transformation agroalimentaire.

À la fin de cet accompagnement, a-t-il poursuivi, une enquête a été menée sur les difficultés d'accès au financement.

"Nous avons voulu connaître les causes de ces difficultés et nous avons décelé un certain nombre de problèmes liés au caractère informel des entreprises et à l'absence d'une bonne gestion", a relevé le secrétaire général de la Chambre de commerce de Louga. Selon lui, certains entrepreneurs "ne disposent pas de business plans viables, ni de la capacité de les défendre devant les institutions de financement".

"C'est pourquoi, dans le cadre de cette activité, nous avons travaillé à créer un climat de confiance entre les entrepreneurs et les institutions de financement", a-t-il ajouté.

D'après Cheikh Sène, les entrepreneurs ayant bénéficié de ces sessions de formation ont été sélectionnés selon des critères définis conjointement par la GIZ et la Chambre de commerce de Louga.

"Nous avons déroulé un certain nombre de formations liées à l'élaboration de business plans, à la gestion du crédit, au marketing digital et aux techniques de vente. Ce sont des prérequis qui leur permettent d'accéder plus rapidement aux financements", a-t-il indiqué.

Pour Guissaly Ndiaye, conseiller technique à la GIZ, "le programme Réussir au Sénégal est un des programmes phares de la coopération allemande qui, depuis plusieurs années, articule son intervention autour de trois pôles, à savoir l'insertion professionnelle des jeunes, le soutien à l'entrepreneuriat et la création de plateformes techniques".

Il a salué la dynamique de partenariat avec la Chambre de commerce de Louga, dans laquelle s'inscrit cette série de sessions de formation dont ces entrepreneurs ont bénéficié.

Le premier vice-président du conseil départemental de Louga, Badara Samb, a salué cette initiative, "surtout que la cible jeune est très importante dans la création d'emplois".

"Aujourd'hui, ces jeunes formés ne vont plus improviser, ils vont créer des entreprises qui participeront au développement du département", a-t-il soutenu.

Il a appelé à "accompagner ces jeunes avec les institutions financières locales afin qu'ils puissent trouver des financements et voler de leurs propres ailes".