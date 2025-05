Sénégal: La première édition de la Journée nationale de la Diaspora prévue en décembre (officiel)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé, mercredi en Conseil des ministres, la tenue, au mois de décembre prochain, de la première édition de la Journée nationale de la Diaspora à Dakar.

"Au regard de l'importance primordiale qu'il accorde à nos compatriotes vivant à l'étranger", le Chef de l'Etat "a demandé au Gouvernement de prendre les dispositions appropriées en vue d'assurer l'organisation, en décembre 2025, à Dakar, de la première édition de la Journée nationale de la Diaspora", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Selon le président Faye, cette grande rencontre nationale sera l'occasion de "valoriser" et de "capitaliser" toutes les initiatives de la diaspora dans la consolidation d'un "Sénégal souverain, juste, prospère et arrimé aux valeurs fortes de solidarité, d'inclusion et d'unité nationale".

Le Chef de l'Etat avait déjà annoncé, lors de son séjour aux Émirats Arabes Unis, du 4 au 6 décembre 2024, que le gouvernement travaillait à l'instauration d'une Journée de la diaspora.

En Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye a également évoqué le rôle "fondamental" que les Sénégalais résidant à l'étranger doivent jouer dans la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050", le nouveau référentiel des politiques publiques.

Il a adressé ses "chaleureuses félicitations" aux Sénégalais de l'extérieur pour leur "contribution significative" à la vie politique, économique et sociale, ainsi qu'au "rayonnement culturel" du Sénégal.

Le Chef de l'Etat a, par conséquent, demandé au gouvernement d'accorder "une attention particulière aux doléances administratives (délivrance des cartes nationales d'identité, de passeports et autres documents consulaires et sociales, paiements des pensions, assistance et suivi de leurs droits sociaux) ainsi qu'aux suggestions et propositions des Sénégalais de l'extérieur".

En ce sens, il a invité la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères et le secrétaire d'Etat aux Sénégalais de l'extérieur de prendre "toutes les dispositions afin d'assurer un service de proximité à nos compatriotes vivant à l'étranger par une mobilisation soutenue de nos missions diplomatiques et consulaires".

Le président de la République a demandé au gouvernement de "valoriser davantage les compétences, l'expertise et le savoir-faire multisectoriels des Sénégalais de l'extérieur et d'accompagner leurs projets et investissements en cohérence avec les priorités" du nouveau référentiel.

Selon lui, "c'est tout le sens de la montée en puissance de la plateforme numérique Tabax Sénégal (www.tabaxsenegal.sn) qu'il convient de mieux vulgariser auprès de nos compatriotes établis à l'étranger".

De même, il a engagé le Premier ministre à "restructurer, pour plus d'efficacité, les dispositifs d'orientation, d'encadrement, d'accompagnement et de financement des projets et activités économiques des Sénégalais de l'extérieur, notamment le Fonds d'appui aux Sénégalais de l'extérieur (FAISE)".