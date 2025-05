Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Le maire de Ngoyo exhorte les habitants de Djeno à sauvegarder les acquis de la paix

Afin d'atténuer et de mettre fin au climat de tension né de l'accaparement des terres par des individus ou groupes sans titre légal au détriment des ayants droit traditionnels entraînant ainsi des altercations verbales et un risque réel d'affrontement, Wilfrid Genest Paka Banthoud, administrateur-maire de l'arrondissement 6, Ngoyo, a fait le 19 mai au quartier Djeno une communication à l'endroit des habitants appelés à la responsabilité et au respect de l'autorité de l'Etat.

Devant les familles terriennes de Ngoyo, les responsables du quartier Djeno, la force publique, les responsables religieux, les sages et notables, les autorités administratives et coutumières, les supposés et prétendus acquéreurs des terrains, le message de Genest Wilfrid Paka Banthoud a été clair et ferme. « Tout citoyen a le droit de se conformer à l'autorité de l'Etat, aux lois et règlements de la République. Aucune opération, aucun lotissement, aucune action ne doit être entreprise sur les sites non bâtis de toutes les familles et ce jusqu'à nouvel ordre.

Au moment où le pays entre dans une phase préélectorale, nous devons faire preuve de la plus grande responsabilité. Le contexte actuel exige calme, vigilance et cohésion. Nous ne devons pas permettre que des tensions locales viennent perturber l'ordre public dans un quartier aussi vital que celui de Djeno, zone économique stratégique où opèrent plusieurs structures industrielles de premier plan », a-t-il martelé.

Outre les litiges fonciers à Djeno, plusieurs citoyens s'adonnent aussi à l'extraction et à l'enlèvement illicites du sable sur le site Malonda Lodge. A cause de cela, des dégâts écologiques importants sont signalés car la spoliation des terres influe négativement sur les écosystèmes de ce site touristique, joyau de la localité. Des comportements inadmissibles qui sont loin d'amener l'apaisement dans ce quartier déjà en proie à des actes de spoliation inquiétants perpétrés par des prétendus acquéreurs qui prennent de l'ampleur au fil des jours.

« Je vous invite donc tous, parties concernées, autorités de proximité, forces de l'ordre, à veiller à ce qu'aucun acte de défiance ou d'intimidation ne vienne aggraver la situation. J'en appelle chacun à la retenue, à l'écoute et au respect scrupuleux des institutions républicaines tel que le stipule le décret n°2003-20 du 6 février 2003 relatif au fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales qui investit le maire, en tant qu'autorité locale, d'un devoir de préservation de la paix sociale, de la sécurité des biens et des personnes, et de la cohésion dans nos communautés », a ajouté Genest Wilfrid Paka Banthoud.

Une commission incluant toutes les parties prenantes et administration concernée sera mise en place dans les meilleurs délais, a conclu le maire de Ngoyo.