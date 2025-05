Sénégal: L'Etat invité à 'maximiser' ses efforts dans le financement de la santé des jeunes

Dakar — Mohamed Ka, chargé de projet à l'ONG Action pour le développement (ACDEV), a invité, mercredi, l'Etat sénégalais à "maximiser davantage" ses efforts dans le financement de la santé des jeunes.

"Nous invitons l'Etat du Sénégal à maximiser davantage les efforts dans le domaine du financement [de la santé des jeunes]", a-t-il déclaré.

Il prenait part à un atelier d'élaboration de l'argumentaire et de messages clés de plaidoyer, organisé à Dakar en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers la Direction de la Santé, de la mère et de l'enfant.

Il a rappelé les "belles réalisations" faites par le passé, avec les comités régionaux institués par les gouverneurs de région.

Il a affirmé que "l'Etat fait énormément d'efforts dans le domaine du financement", tout en admettant qu"'il y a toujours des efforts à consentir pour que les besoins exprimés par les adolescents et jeunes soient à l'ordre du jour".

Selon Mohamed Ka, l'atelier est organisé dans l'intention d'élaborer un argumentaire et des messages clés de plaidoyer solides afin de convaincre les décideurs d'augmenter le financement alloué à la santé et au bien-être des adolescents et des jeunes tout en contribuant au renforcement de l'environnement juridique social.

"Nous avons mis en place des bureaux au niveau des régions de Sédhiou, Matam, Saint-Louis et Dakar, lesquels sont présidés par les gouverneurs avec un point focal ACDEV et des services déconcentrés. Ces comités régionaux prennent en compte les spécificités de chaque région, et un plan d'action harmonisé aux objectifs de ces régions a été élaboré", a signalé M. Ka.

A terme, il est attendu la construction de maisons dédiées à la prise en charge des violences basées sur le genre.

"Le travail qu'on a eu à faire au niveau de ces régions nous a permis d'identifier énormément de défis parmi lesquels l'absence de structures dédiées", a-t-il indiqué.

Il a déclaré que dans l'élaboration du plan d'action de plaidoyer, il est prévu la construction de centres spécialement dédiés aux adolescents et aux jeunes pour prendre en charge leurs préoccupations.

Selon l'Enquête démographique et de santé (EDS) de 2023, "le taux de grossesse chez les adolescentes reste préoccupant". "Environ 15% des jeunes filles de 15 à 19 ans ont déjà été enceintes. Ce taux est particulièrement préoccupant dans les zones rurales (17,9%), contre 7,4% dans les zones urbaines", relève-t-il.

Il ressort de cette enquête que "ce manque d'accès à l'information et aux services de santé et de bien-être contribue aux grossesses non désirées et aux avortements clandestins".

Elle constate aussi que "le taux de scolarisation des filles reste un défi. Bien que le taux net d'inscription au primaire soit élevé (environ 98 %), il y une forte chute au niveau secondaire (environ 50% des filles terminent le cycle) et tertiaire, surtout dans les zones rurales".

Elle indique que "cela limite leurs opportunités d'acquérir des connaissances sur leur santé et bien-être".