Le Ministre des Postes, Télécommunications et Numérique, Augustin Kibassa Maliba a procédé, ce mercredi 21 mai 2025, à Kinshasa, au lancement de la 3ème édition du Forum des jeunes sur la Gouvernance de l'Internet en RDC. Placé sous le thème : « La Jeunesse, Actrice Clé de la Transformation Numérique et du Développement de la RDC », ce Forum qui a réuni plusieurs élites congolaises dont les jeunes pour la plupart, considérés comme artisans et acteurs de premier plan du changement et du développement socio-économique ainsi que les piliers de l'avenir numérique du pays, est un moment privilégié et un espace de premier choix pour stimuler l'innovation, promouvoir une gouvernance fluide et collaborative, et renforcer le soutien aux initiatives locales portées par les jeunes.

Prenant la parole, le Ministre des PT-N a souligné que le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi Tshilombo, veut s'appuyer sur la jeunesse pour parvenir à sa vision de « faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social » et à travers cela, créer des millionnaires congolais conformément à sa vocation.

Augustin Kibassa réitère de ce fait son engagement consistant à accompagner les jeunes dans leurs différentes initiatives afin de mettre en lumière leurs prouesse et talents.

«A cet effet, plusieurs dispositions ont été prises afin de vous accompagner notamment, l'adoption des lois Télécoms, NTIC et du Code du numérique, établissant un cadre juridique propice à l'innovation, à la protection des données et à l'inclusion digitale ; le renforcement des infrastructures de connectivité, grâce à des partenariats stratégiques avec le secteur privé, pour étendre l'accès à Internet dans les zones rurales et mal desservies », a-t-il énuméré.

Et d'ajouter, «Je rappelle à ce sujet l'arrivée de Starlink dans notre pays, qui au travers sa connectivité par satellite permettra d'atteindre un plus grand nombre d'utilisateurs même dans les coins les plus reculés ; la formation des jeunes, pour renforcer vos compétences numériques et vous faire familiariser aux technologies émergentes afin d'améliorer votre employabilité».

Dans son discours, Kibassa Maliba a aussi rappelé que le Gouvernement s'est activé à construire des centres d'excellences pour les compétences numériques et le déploiement d'un Technopole. Ce qui servira à l'apprentissage et le développement des métiers du numérique, conformément à la vision du Gouvernement dirigé par la Première Ministre Judith Suminwa.

«Nous sommes déterminés à créer un environnement favorable à votre épanouissement dans le domaine du numérique. A cet effet, plusieurs opportunités vous seront offertes, entre autres, des programmes de formation et d'incubation pour les jeunes entrepreneurs du numérique, en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux ; l'accès aux infrastructures numériques modernes, telles que les centres d'innovation et les hubs technologiques, pour favoriser la créativité et l'innovation ; le soutien à la création de startups, à travers des mécanismes de financement et d'accompagnement adaptés», a expliqué le Ministre.

Pour clore son propos, le Ministre de tutelle a rappelé à l'assistance que la gouvernance de l'Internet est une responsabilité collective qui nécessite une participation multipartite. Elle nécessite également une collaboration étroite entre les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile et bien évidemment, les jeunes.