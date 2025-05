Sénégal: Thiès - L'UIDT célèbre les journées internationales du tourisme durable du 28 mai au 30 mai

Thiès — L'Université Iba Der Thiam de Thiès abritera, du 28 au 30 mai prochain, les journées internationales du tourisme durable, a annoncé mercredi, le directeur de l'UFR Sciences économiques et sociales (SES), le Professeur Ibrahima Thiam.

La célébration des journées internationales du tourisme durable est prévue dans le cadre du projet Distribution et commercialisation des produits et services au niveau local au Sénégal, a-t-il dit, lors d'un point de presse.

Les journées internationales du tourisme durable, organisées "pour la première fois en terre africaine", selon le professeur Thiam, se tiendront à Thiès, dans Iles du Saloum et à Dakar, sous le thème : " Tourisme durable et gestion des compétences : quelles formations pour le management du tourisme durable et artisanal ?".

Elles visent à promouvoir et former le personnel devant porter un tourisme durable et local, mais aussi à renforcer le rôle des femmes dans un développement touristique durable, en plus d'accompagner les acteurs publics et privés dans la mise en place d'un tourisme responsable et créateur d'emplois, renseignent les organisateurs.

A Thiès, "les journées internationales du tourisme seront organisées à l'UIDT, grâce au partenariat avec l'université de Lille", a informé le directeur de l'UFR SES de l'UIDT.

"Nous allons recevoir beaucoup de personnalités qui viendront de tous les continents, notamment d'Europe", a-t-il annoncé.

Selon lui, ces journées seront une tribune pour discuter du tourisme durable d'une manière générale, des potentialités de l'économie locale et des perspectives, notamment les questions de croissance endogène, de souveraineté, qui "interpellent aujourd'hui l'économie sénégalaise".