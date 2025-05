Afrique: Les cinéastes africains présents à la 78éme édition du Festival de Cannes 2024

La 78e édition du Festival de Cannes a commencé le 13 mai et se poursuivra jusqu'au 24 mai en France. Elle présente une sélection de films provenant des quatre coins du monde. Parmi ces œuvres, six sont des créations africaines oscillant entre fictions historiques, drame social et polar.

A cet effet, la réalisatrice franco-tunisienne Erige Sehiri est de retour à Cannes avec « Promis le ciel », sélectionné dans la catégorie Un Certain Regard. Suite à la réussite de son film précédent « Sous les figues », elle nous propose une nouvelle œuvre qui nous plonge dans le monde de Marie, une pasteure ivoirienne résidant à Tunis, qui accueille deux jeunes femmes chez elle.

Le Réalisateur Morad Mostafa revient avec « Aisha Can't Fly Away » qui nous raconte le quotidien d'Aisha, une jeune aide-soignante somalienne de 26 ans vivant à Ain-shams, un quartier du Caire, en Égypte, où réside une importante communauté de migrants subsahariens.

L'humoriste Thomas Ngijol opère un véritable changement de direction avec son nouveau film « Indomptables », qui a été présenté à la Quinzaine des Cinéastes. Dans un registre plus sombre, ce récit s'inspire du documentaire « Un crime à Abidjan » de Mosco Levi Boucault. Il suit le commissaire Billong dans son enquête sur le meurtre d'un policier à Yaoundé, au Cameroun.

« My Father's Shadow », réalisé par Akinola Davies Jr, représente une avancée significative pour le cinéma nigérian. C’est la première fois qu'un film nigérian est en sélection officielle à Cannes. L'histoire du film se situe durant les élections présidentielles de 1993 au Nigeria.

« L'mina », un court-métrage de 26 minutes réalisé par Randa Maroufi, est présenté à la Semaine de la Critique. Le film se déroule à Jerada, une ville minière au Maroc, où l'exploitation du charbon, bien qu'officiellement arrêtée en 2001, se poursuit de manière informelle.

Enfin « La Vie après Siham » du réalisateur franco-égyptien Namir Abdel Messeeh, sélectionné par l'Acid (Association du cinéma indépendant pour sa diffusion). Son film précédent, La Vierge, les coptes et moi, sorti en 2012, explorait avec humour sa relation avec sa terre natale et sa famille copte. Ce nouveau documentaire intime suit Namir, qui, après la disparition brutale de sa mère Siham, replonge dans ses souvenirs d'enfance et ceux de leur quartier.