Cameroun: Samuel Eto'o soutient Paul Biya - Déclaration politique remarquée lors d'une soirée à Yaoundé

Le célèbre président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), Samuel Eto'o, a fait une sortie remarquée le 20 mai 2025 lors d'une soirée organisée en son honneur à Yaoundé. Selon le quotidien Le Messager, l'ancien attaquant vedette a déclaré publiquement : « Biya, mon champion », affichant ainsi un soutien clair au Chef de l'État camerounais.

Cette prise de position a rapidement fait réagir l'opinion publique, tant sur le plan politique que sportif. Samuel Eto'o, personnalité adulée au Cameroun et au-delà, a su bâtir une notoriété solide grâce à son parcours international. Mais cette déclaration le place aujourd'hui au coeur d'un débat sensible mêlant sport, pouvoir et convictions politiques.

Le président de la Fécafoot n'a pas hésité à rappeler, lors de cette soirée à Yaoundé, son attachement à la stabilité et à la continuité incarnées selon lui par Paul Biya, président en fonction depuis plus de 40 ans. Cette sortie s'inscrit dans un contexte où les alliances entre figures publiques et pouvoir politique sont de plus en plus scrutées.

Certains y voient une simple déclaration d'allégeance, d'autres une stratégie d'ancrage dans les cercles du pouvoir, surtout à un moment où le football camerounais fait face à des tensions internes, à des réformes contestées et à une pression internationale croissante sur sa gouvernance.

Mais cette déclaration suscite aussi des interrogations : jusqu'où une figure du sport peut-elle s'engager politiquement sans compromettre son rôle fédérateur ? Le soutien de Samuel Eto'o à Paul Biya pose la question du positionnement des institutions sportives dans la sphère politique camerounaise.

Cette affaire relance également le débat sur l'indépendance des fédérations sportives, censées oeuvrer en dehors des considérations partisanes. Pour les partisans d'un sport neutre, cette prise de parole semble franchir une ligne rouge.

La sortie de Samuel Eto'o pourrait-elle impacter son image auprès de la jeunesse camerounaise et des amateurs de football ? L'avenir le dira. Une chose est sûre : le lien entre célébrités sportives et figures politiques n'a pas fini de faire parler au Cameroun.