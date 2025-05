Ile Maurice: Proguard riposte - Un contrat qui fait débat entre le ministre Ramtohul et la société de sécurité

ALors qu'un contrat liant Proguard Ltd à Mauritius Post Ltd est vivement critiqué au Parlement, la société rejette catégoriquement les allégations et se dit prête à recourir à la justice si nécessaire.

Mis en cause dans un article publié dans l'édition de l'express du 15 mai et lors de la séance parlementaire du 13 mai, Proguard Ltd a tenu à apporter une mise au point. Dans un communiqué daté du 15 mai, son conseil d'administration réfute les accusations de contrat abusif et de vol, évoquant un partenariat conforme au cadre légal.

La société explique avoir répondu à un appel d'offres émis par Mauritius Post Ltd pour des services de transport de fonds et de livraison. Son offre a été acceptée et formalisée dans un contrat. Selon Proguard, ce contrat stipule que les paiements sont effectués uniquement lorsque les prestations sont réalisées, excluant toute rémunération injustifiée. «Il n'y a donc pas, à notre connaissance, de controverse concernant notre contrat ni les obligations qu'il contient»,affirme-t-elle.

Quant aux allégations de vol de Rs 600 000, Proguard précise qu'aucun de ses employés n'est impliqué. L'entreprise soutient avoir été informée par Mauritius Post Ltd d'un vol survenu dans l'une de ses branches, et qui a été rapporté à la police. À ce jour, Proguard déclare ne pas être concernée par cette affaire.

Dans sa déclaration, la société martèle qu'elle opère dans le respect strict des lois mauriciennes et se réserve le droit d'agir en justice si elle estime que sa réputation est injustement mise en cause.

Retour sur les propos d'Avinash Ramtohul au Parlement

C'est le député Nitish Beejan qui a ouvert le feu lors de la séance parlementaire du 13 mai, en interpellant le ministre des TIC, Avinash Ramtohul, sur les pertes financières de Mauritius Post Ltd. Le ministre a révélé que la société affichait, au 30 juin 2024, des pertes cumulées de Rs 1,5 milliard, et un déficit de pension de près de Rs 2,6 milliards. Il a également indiqué que plus de 60 bureaux de poste étaient déficitaires.

Parmi les facteurs de cette situation critique : la masse salariale représentant 83,29 % des dépenses de la société, des irrégularités dans les procédures d'appels d'offres, et des contrats qualifiés de «douteux». Le ministre a cité nommément Proguard Ltd, évoquant un vol de Rs 600 000 attribué à un sous-traitant, ainsi qu'un contrat de Rs 1,2 million par mois jugé «abusif», bien que «les services n'étaient pas fournis». Des propos que la société rejette donc en bloc, ouvrant la voie à un bras de fer qui pourrait bien se prolonger sur le terrain judiciaire.