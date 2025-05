Ile Maurice: Le créole bientôt autorisé dans les débats parlementaires?

Le créole mauricien, langue parlée par la grande majorité des Mauriciens, pourrait bientôt être officiellement admis au Parlement. Une initiative portée par la présidente de la Chambre, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, qui vise à intégrer cette langue dans les débats politiques.

Jusqu'à aujourd'hui, le créole mauricien est encore interdit à l'Assemblée nationale de Maurice. Selon le règlement parlementaire, les débats doivent obligatoirement se tenir en anglais et/ou en français. Pourtant, cette situation pourrait bientôt changer. Un projet de loi porté par Shirin Aumeeruddy-Cziffra, la nouvelle présidente de la Chambre des députés, fait désormais consensus pour modifier cette règle.

L'acceptation sociale est aussi plus grande. Le créole, longtemps considéré comme une langue inférieure, est maintenant enseigné de l'école primaire jusqu'à l'université. À Réduit, centre névralgique du savoir de l'île, deux institutions font revivre le créole mauricien. Bien que cette langue soit parlée par 90 % de la population mauricienne, son enseignement de l'école primaire jusqu'à l'université n'a débuté qu'en 2012. En 2022, le même pourcentage de Mauriciens déclaraient parler le créole uniquement à la maison.

Fierté du créole

Beatrice Antonio-Françoise, docteure en traductologie et en études créoles, enseigne le créole à l'Institut pédagogique de Maurice, formant les futurs enseignants. Celle qui n'enseigne que dans cette langue insiste sur son importance : « Si on arrive à apprendre le créole et à travers le créole dans différents domaines, on aura gagné partout ! »

À l'Université de Maurice, le professeur Arnaud Carpooran, spécialiste des études créoles, a publié en 2009 le premier dictionnaire unilingue du créole mauricien, contribuant ainsi à la reconnaissance de cette langue dans le pays. Selon lui, « il s'est développé chez les Mauriciens une conscience orthographique, ils ont commencé à être fiers de leur propre langue ».

Les étudiants s'expriment désormais avec aisance, comme Llyod Dinmamode, 21 ans, étudiant en sciences sociales, qui n'hésite pas à se présenter en créole : « Mo apel Llyod Dinmamode, mo ena 21 ans, mo étudiant luniversité Moris », autrement dit « Je m'appelle Llyod Dinmamode. J'ai 21 ans et suis étudiant à l'Université de Maurice ».

Violence linguistique

Bientôt, parlementaires et fonctionnaires retourneront à l'école pour apprendre à lire, écrire et orthographier le créole mauricien -- une étape clé pour l'intégrer aux débats institutionnels. La Chambre des députés a confié à l'Université de Maurice la mission d'élaborer un système de transcription des débats en créole, ainsi que de former les administratifs, transcripteurs, traducteurs et parlementaires à l'usage et l'écriture du créole standard.

Christina Chan-Meetoo, universitaire et experte dans le domaine, fait partie des têtes pensantes chargées de mener à bien ce projet. « Beaucoup de personnes disent "si vous koz kreol, il y aura moins de français, moins d'anglais". Non, ça restera. Le créole viendra comme une addition, comme le français. On permet aux gens d'argumenter dans la langue dans laquelle ils sont plus à l'aise », explique-t-elle. Elle met également en avant l'importance de cette réforme pour la société mauricienne :

« Pour une bonne partie, [les parlementaires] ne maîtrisent ni l'anglais, ni le français, en tout cas pas à un niveau suffisant pour pouvoir débattre et argumenter sur des sujets complexes aussi complexes que les lois. Quelque part, on est en train de leur faire une violence linguistique. »

