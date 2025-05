Mali: La dissolution des organisations politiques attaquée en justice

Au Mali, des procédures judiciaires ont été initiées ce mercredi 21 mai par d'anciens responsables politiques de partis aujourd'hui dissous. Objectif : contester, précisément, cette dissolution décrétée par les autorités maliennes de transition le 13 mai dernier. C'est l'ancien ministre et avocat Mountaga Tall, qui endosse pour l'occasion le rôle d'« avocat coordinateur », qui l'a annoncé durant la nuit par communiqué. Une bataille judiciaire qui semble avoir peu de chances d'aboutir, mais que ses initiateurs jugent nécessaire et stratégique.

Ils sont une dizaine d'anciens présidents et dirigeants de partis dissous à avoir déposé des recours, de manière groupée, mais en leur nom propre, en tant que « citoyens engagés » -- pour ne pas s'exposer aux « sanctions » qu'encourent tous ceux qui mèneraient des activités au nom des organisations politiques désormais interdites.

« Nous étions une centaine, confie l'un d'entre eux, mais nous avons réduit le nombre de requérants afin de constituer les dossiers dans les temps. »

« Démarche inédite de saisine coordonnée »

Plusieurs procédures ont été lancées en parallèle devant les six tribunaux de grande instance du district de Bamako, pour « contester les effets » de la dissolution des partis politiques, à savoir une « atteinte grave à la liberté d'association, de réunion, et au droit de participer à la vie publique. » La section administrative de la Cour suprême a également été saisie, cette fois, pour contester directement la légalité du décret présidentiel actant la dissolution des partis.

À chaque fois, c'est la violation de la Constitution qui est invoquée. La stratégie est d'ailleurs clairement affichée : « cette démarche inédite de saisine coordonnée » vise à contraindre les tribunaux à eux-mêmes solliciter l'avis de la Cour constitutionnelle, pour qu'elle se prononce sur la légalité, sur la constitutionnalité de cette dissolution. « Nul ne peut gouverner en dehors ou contre la Constitution, même en période de transition, assène Maître Mountaga Tall, le multipartisme, la liberté politique, l'État de droit et les garanties fondamentales ne sont pas négociables. »

Plainte contre deux membres du CNT

Une procédure a également été entreprise devant le pôle spécialisé anti-cybercriminalité contre deux membres du Conseil national de transition. Biton Mamari Coulibaly et Moulaye Keita avaient diffusé au début du mois des vidéos appelant à la violence contre les militants pro-démocratie.

Des plaintes pour « injures publiques, diffamation et menaces de mort » ont été déposées devant ce pôle spécialisé, tristement réputé pour avoir conduit en prison de nombreuses voix critiques de la Transition. Cette fois, c'est donc le cas de deux fervents et virulents soutiens des militaires au pouvoir que le pôle aura à traiter.

Mercredi 21 mai, une vingtaine d'intellectuels maliens ont publié une tribune « pour la préservation de la République » et « la sauvegarde des libertés et droits fondamentaux. » Ces derniers jours, des personnalités politiques avaient publiquement exprimé leur indignation et leur inquiétude dans des déclarations individuelles publiées sur les réseaux sociaux. Mais ces démarches judiciaires sont le premier acte concret posé par les défenseurs de la démocratie malienne depuis la dissolution des organisations politiques, entrée en vigueur le 13 mai.

Indépendance des magistrats

Ces démarches semblent avoir peu de chances d'aboutir, la Justice malienne ayant largement démontré ces dernières années sa soumission aux autorités de Transition. Mais les dirigeants politiques joints par RFI, dont certains sont personnellement impliqués dans ces procédures, veulent encore croire dans l'indépendance et dans l'honnêteté des magistrats qui auront à trancher.

« Il y a assez de pression pour l'espérer », confie un ancien ministre, « c'est aussi une porte de sortie pour les militaires, pour alléguer qu'il y a bien séparation des pouvoirs. » En tout état de cause, cette source estime surtout important de « maintenir le débat » et d'« édifier l'opinion sur l'illégalité » de cette dissolution. « Nous nous battons pour l'État de droit, rappelle une autre figure du mouvement pro-démocratie, il est donc normal d'utiliser tous les moyens du droit. » Un autre opposant y voit aussi une manière de « titiller le régime » et de « galvaniser les militants, pour que nos bases restent mobilisées. »

« Guerre d'usure »

« Nous savons que nous n'avons qu'une chance sur dix d'avoir gain de cause, reconnaît pour sa part un ancien ministre en pointe dans la contestation, mais notre démarche s'inscrit dans le cadre du respect de la Constitution et de la lutte contre l'impunité. Elle va mettre les magistrats devant leurs responsabilités, poursuit cette source, et prendre à témoin l'opinion nationale et internationale. Nous sommes engagés dans une guerre d'usure contre le pouvoir en place, qui ne s'arrêtera qu'à la victoire finale. »

Un président de parti dissout conclut : « devant l'Histoire, soit les juges diront le droit, soit ils se compromettront pour toujours. »