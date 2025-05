Congo-Kinshasa: Lubero - L'administrateur territorial préoccupé par la recrudescence des affrontements entre groupes armés locaux

Le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, au Nord-Kivu, s'est alarmé mercredi 21 mai de l'intensification des affrontements entre différents groupes armés locaux dans son entité.

La veille, de nouveaux combats avaient éclaté dans la chefferie de Baswagha, entraînant la mort de deux personnes, dont un civil.

« L'activisme des groupes armés devient très inquiétant dans le territoire de Lubero. Du 12 au 13 mai, nous avons enregistré des affrontements à Kasuho, dans le groupement de Musindi, ainsi que dans la chefferie de Batangi, entre deux factions rivales : le groupe armé Victimes de massacre et le MCLP. Ces violences sont motivées par des luttes de leadership et des disputes territoriales. Plusieurs maisons ont été incendiées, et les habitants n'osent plus se rendre dans leurs champs », a dénoncé le colonel Alain Kiwewa.

Face à cette crise sécuritaire et à l'afflux de déplacés en quête de lieux plus sûrs, l'administrateur territorial a annoncé son intention de réunir les responsables des groupes armés afin de mieux comprendre les causes profondes de ces affrontements répétés.

« Nous sommes tous des patriotes, et il est essentiel d'identifier la véritable origine de ces conflits. Cette démarche vise à rétablir la stabilité et à permettre aux populations de retrouver un semblant de normalité », a-t-il déclaré.