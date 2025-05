Afrique: Challenge App Afrique - Mamitina Rolando Randriamanarivo, vainqueur de l'édition 2025

La 9e édition du Challenge App Afrique, un concours de start-up porté par RFI et France 24, a récompensé le Malgache Mamitina Rolando Randriamanarivo, 25 ans, dont l'application « Inomawa » vise à améliorer l'accès à l'eau.

Ils étaient près de 400 candidats originaires de 18 pays africains. La 9e édition du Challenge App Afrique RFI - France 24, dont la finale était organisée à Casablanca mercredi 21 mai, a récompensé le Malgache Mamitina Rolando Randriamanarivo et son application Inomawa qui promet de pallier la pénurie d'eau à Madagascar. Le jeune entrepreneur a remporté un financement de 15 000 euros pour développer son initiative.

Inomawa permet à des travailleurs locaux tels que des porteurs d'eau, plombiers ou nettoyeurs de canaux de se connecter avec les habitants nécessitant ces services essentiels. Ce projet est né d'une réalité simple : la pénurie d'eau dans les zones rurales et urbaines défavorisées de Madagascar. « Tout a commencé avec ma soeur : elle habite à l'université et elle a besoin d'eau, raconte Mamitina Rolando Randriamanarivo. Les gens ont vraiment du mal à avoir accès à l'eau potable à Madagascar. Et alors là, on recrute quelqu'un de la borne fontaine d'en bas pour faire monter l'eau avec des bidons. C'est un peu risqué parce qu'on ne connaît pas la personne, c'est un étranger et il y a cette notion de confiance qui n'existe pas quand c'est justement du bouche-à-oreille. »

Soutenir les travailleurs de l'eau

L'application permet de sécuriser cette relation de travail en connectant les travailleurs avec les habitants d'une commune pour des services, via un site web et des SMS. Un moyen d'« être une solution d'urgence » à la crise de l'eau, mais aussi d'« offrir aux petits travailleurs sous-payés une source de revenus stable », explique l'ingénieur de Madagascar. « Ces petits travailleurs sont en difficulté financière et grâce à ce projet, ils pourront résoudre à la fois le problème de pénurie d'eau et celui de leurs revenus journaliers. »

Malek Semar, conférencier international sur les enjeux liés à l'eau, fondateur de l'association No Water No Us et membre du jury de cette édition, salue l'importance publique du projet Inomawa : « J'apprécie le côté sociétal de son projet. Il y a un vrai besoin pour tous ces petits travailleurs que nous retrouvons dans plein de pays. »