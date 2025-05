Sénégal: Dopage - Le footballeur sénégalais Ibrahima Niane suspendu deux ans après un contrôle sur des drogues

Ibrahima Niane, attaquant sénégalais d'Angers en Ligue 1, a été suspendu deux ans par l'Agence française de lutte contre le dopage. L'ancien espoir du foot sénégalais a été contrôlé positif à l'ecstasy et à la MDMA.

Jusqu'au 31 mars 2027, Ibrahima Niane ne pourra pas jouer au football et « participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition » professionnelle, mais aussi à « toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions ».

Le footballeur sénégalais a été en effet suspendu pour deux ans pour dopage par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Une sanction qui tombe au moment même où l'attaquant est en fin de contrat le 30 juin avec le club d'Angers maintenu en Ligue 1. Épinglé après un contrôle positif à l'ecstasy et à une drogue de synthèse nommée la MDMA qui daterait d'il y a près de deux ans et demi, Ibrahima Niane n'a pas pu se justifier face à l'AFLD.

À 26 ans, c'est un véritable coup dur pour l'ex-espoir du football sénégalais qui n'a jamais su franchir le palier qui l'aurait mené plus haut, là où bien des observateurs le voyaient.

Espoir déchu

Formé à l'Académie Génération Foot, Ibrahima Niane s'était révélé en terminant meilleur buteur de la Ligue 1 sénégalaise, inscrivant 19 buts en 18 matches et permettant à son club de décrocher le titre de champion du Sénégal en 2017. Dans la foulée, il arrive à Metz à 18 ans, précédé d'une flatteuse réputation de buteur. S'il ne peut rien contre la relégation de l'équipe lorraine en Ligue 2, il contribue grandement au retour du club mosellan en Ligue 1 l'année suivante.

Le tournant de sa carrière intervient lors du début de la saison 2020-2021. Niane marche sur l'eau, inscrivant six buts en six journées, remportant le titre de joueur du mois de septembre, et en étant tout proche d'être appelé en équipe nationale par Aliou Cissé. Mais le joueur est stoppé net par une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Le natif de Mbour est sur le flanc pendant six mois et ne retrouvera jamais ses sensations, ne marquant pas plus de trois buts par saison depuis sa blessure.

Avec cette suspension, l'horizon du joueur, rentré au Sénégal pour les vacances, s'obscurcit véritablement.