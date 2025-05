Congo-Brazzaville: Disparition - Les anciens sociétaires d'Extra musica réunis pour rendre un hommage mérité à Régis Touba

A l'annonce du décès de l'ancien sociétaire d'Extra musica, Régis Touba, le 15 mai dernier en France, des suites d'un malaise, le député de Poto-Poto 3, Ferréol Gassackys, ancien manager de ce groupe à sa fondation, a réuni à son domicile tous les co-fondateurs et anciens de cet orchestre présents à Brazzaville pour voir comment apporter leur soutien multiforme afin que leur ancien collègue de première heure soit inhumé tel qu'il se doit.

L'initiative entreprise par Ferréol Gassackys de réunir tous les anciens d'Extra musica de première heure, Roga-Roga, Doudou Copa, Quentin Moyascko, Espe Bass, Raymond Nti,..., est vivement louée par ces derniers en dépit de leurs divergences.

Régis Touba étant le premier des anciens sociétaires d'Extra musica à tirer sa révérence, il était de bon aloi, que tous les anciens d'Extra musica, quelles que soient les voies empruntées par les uns et les autres, se retrouvent autour de leur premier manager et leur doyen Ferréol Gassackys, pour réfléchir à la meilleure façon d'honorer leur collègue, et surtout voir comment s'organiser pour la bonne tenue de ses obsèques.

Bien qu'étant ancien d'Extra musica, Régis Touba "le grand tigre" a bel et bien sa famille biologique. Ceci étant, toutes décisions ou toutes actions entreprises par les anciens sociétaires d'Extra musica réunis s'orienteront vers la famille biologique de l'artiste. Toutefois, le souhait des anciens sociétaires d'Extra musica réunis autour de Ferréol Gassackys serait de faire rapatrier la dépouille de Régis Touba à Brazzaville pour une inhumation digne d'un artiste musicien d'envergure qu'il était.

Et si la famille biologique est d'avis, ensemble ils vont s'atteler pour ce rapatriement. L'idée étant bonne, une quête est ouverte pour la circonstance. Pour avoir de plus amples informations, il suffit de contacter le numéro de téléphone suivant : 061151610. Au cas où la famille biologique de l'artiste décédé ne serait point d'avis pour le rapatriement, les fonds récoltés serviront toujours à ses obsèques. Mais l'idéal serait de l'inhumer à Brazzaville.

Régis Touba et ses péripéties musicales

Artiste talentueux, Régis Touba, "le grand tigre" comme il aimait se faire appeler, a connu un parcours étrange au sein du groupe Extra musica. Bien qu'il soit membre de ce groupe musical formé le 27 août 1993 à Brazzaville, précisément à Ouenzé, il n'avait pas participé à l'enregistrement du premier album. En effet, lorsque le label Dénidé production repère le groupe Extra musica et produit l'album « Les nouveaux missiles », sorti le 15 décembre 1995, Régis Touba se trouvait en Angola pour des raisons d'études.

Revenu au pays, il rejoint les autres au sein du groupe et écrit la chanson "Angela" incluse dans l'album « Confirmation », deuxième d'Extra musica. Quant au projet de l'album « Ouragan », il ne participera pas non plus à son enregistrement pour des raisons consulaires. Régis Touba qui se trouvait avec le groupe à Abidjan (Côte d'Ivoire), n'avait pas fait le déplacement de France pour son enregistrement.

Quelques mois après, il se trouve dans le lot des artistes qui décident de quitter Extra musica et pour aller fonder avec Quentin Moyasco, Durel Loemba et Cyril Malonga, l'orchestre Extra musica international avec leur fameuse danse "Hélico". Curieusement, il ne va pas rester longtemps dans cet orchestre.

Cette fois-ci avec Durel Loemba, ils vont fonder l'orchestre Z1 international ; un orchestre qui a marqué les esprits des Congolais avec des chansons comme "Marc 9-23" de Durel Loemba et des danses comme "Tchiékélé- Tchiékélé ". Malheureusement, ce groupe va aussi se disloquer trois ans après. Il tente par la suite l'aventure en solo, mais hélas! Puisque cela n'a jamais marché.

Après toutes ces péripéties, Régis Touba s'est rendu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour intégrer l'orchestre Wenge musica bon chic-bon genre de Jean Bedel Mpiana dit JB Mpiana. Son passage dans cet orchestre n'apportera pas non plus le succès escompté. Il décide de regagner le Congo où plus tard il réintègre Extra musica zangul de Roga-Roga Suprême. Dans ce groupe, il n'a été que l'ombre de lui même.

Il se retranche et rentre en maquis pour lancer, le 30 août 2014, un maxi single intitulé « Homme à la veste rouge », un mélange de sonorités africaines dans lequel les mélomanes y ont retrouvé de la rumba, du slow, du coupé-décalé, et un générique illustrant le talent de danseur de Régis Touba.

Malgré toutes ces cadences, son maxi single passe inaperçu, comme si les anges de la musique "dite mondaine " n'étaient plus avec lui. En 2024, Régis Touba "le grand tigre", "l'homme à la veste rouge", se rend en France et consacre sa vie à Dieu jusqu'au jour où la mort l'a surpris des suites d'un malaise.