Congo-Brazzaville: Décès de Régis Touba - Des messages de condoléances inondent la toile

Depuis le décès de l'artiste musicien Régis Touba, le 15 mai dernier en France des suites d'un malaise, des opérateurs culturels, artistes musiciens, chroniqueurs de musique, amis et connaissances envahissent la toile par de messages de condoléances.

L'un des artistes musiciens qui faisait partie de la génération dorée de la musique congolaise et africaine, Régis Touba, ancien sociétaire d'Extra musica, Extra musica international et Z1 international, était pétri de talents. Chanteur avec un très bon timbre vocal, Régis Touba était réputé grand danseur aussi. L'élégance faisant partie de la musique, Régis Touba le "grand tigre" l'était aussi. Depuis son décès le 15 mai dernier, des messages de condoléances venant de partout ne cessent d'inonder la toile. Voici quelques uns.

Ferréol Gassackys, à l'époque le premier manager d'Extra musica, a exprimé sa consternation. « Mon petit frère de coeur Régis Touba s'en est allé. Il a fait partie de ceux qui m'ont appris, à travers Extra musica, que la passion et la persévérance pouvaient conduire à la réussite et au succès. Je pleure un jeune qui m'a bien rendu l'affection que je lui portais.

Je prie sa famille naturelle, à laquelle je présente mes condoléances les plus attristées, de trouver ici l'expression de ma profonde compassion et pour sa grande famille inoubliable d'Extra musica. Je nous exhorte à l'accompagner vers sa dernière demeure de la manière la plus digne. Montrons combien nous étions unis et solidaires et comment cela peut être de nouveau accompli. Paix à son âme! »

Roga-Roga, président d'Extra musica, dernier groupe que Régis Touba a réintégré après avoir sillonné certains d'autres, pense que la musique congolaise vient de perdre un travailleur déterminé. « Triste nouvelle, la famille Extra musica est éprouvée. Nous venons de perdre un grand monsieur, un pionnier de la musique congolaise, un baobab de notre famille musicale en la personne de Régis Touba.

Il aimait le travail et était déterminé. Nous avons sillonné partout avec lui. Régis nous a quittés, c'est vraiment triste. Je ne pensais pas qu'on pouvait se séparer ainsi, mais c'est la volonté de Dieu, on ne peut que lui rendre grâce. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est au ciel et tout ce qui nous reste, c'est de souhaiter que la terre de nos ancêtres lui soit légère.

Tu resteras à jamais dans nos coeurs », a déclaré Roga-Roga. Par ailleurs, le lampadaire suprême de la musique congolaise a profité de l'occasion pour faire appel à tous les fanatiques, tous les mélomanes et tous ceux qui aiment la bonne musique d'Extra musica de se retrouver afin qu'ensemble ils honorent la mémoire de ce grand artiste musicien décédé.

L'autre artiste musicien a avoir exprimé sa douleur, c'est Kévin Mbouandé le Metatron, patron de l'orchestre Patrouille des stars. « C'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès de Régis Touba. A sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l'ont aimé, je souhaite beaucoup de courage et de force pour traverser cette épreuve sombre. Que son âme repose en paix », s'est-il exprimé.

Sonor digital, ancien sociétaire d'Exta musica, aujourd'hui chef d'orchestre Nouvel horizon, a lui aussi rendu hommage à son ancien collègue Régis Touba. « Les adieux sont difficiles, mais je suis reconnaissant pour chaque instant passé avec toi. Repose en paix cher Régis Touba "grand tigre". »

Les artistes musiciens ne sont pas les seuls à éprouver un sentiment de tristesse, les chroniqueurs de musique l'ont également fait. C'est le cas de Hugues Vogel Décibel. « Nous sommes très consternés par cette triste nouvelle à la fois choquante et bouleversante. Régis, tu laisses une empreinte indélébile dans les coeurs de fans de la musique congolaise et surtout de la grande famille d'Extra musica », s'est-il exprimé.

Pour notre part, en tant que journaliste culturel qui a beaucoup côtoyé Régis Touba le " grand tigre", notre affliction est immense. C'est avec une profonde douleur que nous avons appris son décès. Ce n'est pas la nouvelle que nous attendions de lui. Car avant de quitter le Congo pour la France, il nous avait parlé de ses projets. Les nouvelles que nous attendions étaient de savoir où il en était avec ses projets et non de son décès.

« Va cher Régis, va cher artiste. Tes amis des Dépêches de Brazzaville que tu fréquentais souvent et qui t'ont accompagné à un certain moment de ta carrière musicale te pleurent aussi. Tous, nous nous joignons à la communauté musicale et à ta famille biologique pour saluer ta mémoire, brave artiste. Que Dieu le Père, que tu as accepté de servir jusqu'au dernier jour de ta vie, te trouve une place dans son royaume paradisiaque. Adieu cher Régis », pouvons-nous dire.

Notons que la veillée de Régis Touba "le grand tigre", "L'homme à la veste rouge", se tient dans la rue Bangangoulou, à Ouenzé, cinquième arrondissement de Brazzaville, derrière l'église Sainte-Marie.