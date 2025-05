Congo-Brazzaville: Développement industriel - La nouvelle distillerie de Saris Congo bientôt opérationnelle

Le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fylla-Saint Eudes, a salué l'évolution des travaux de construction de la distillerie de la Société agricole de raffinage industriel du sucre (Saris). Cette infrastructure qui pourrait booster le secteur de production de l'éthanol sera lancée officiellement dans les prochains jours, a indiqué le ministre lors de sa récente visite sur les lieux.

Les travaux de construction de la nouvelle distillerie moderne portée par la Saris Congo, filiale du groupe français Somdiaa, avancent normalement. D'un coût estimé à 15 milliards FCFA, cette distillerie est en cours de construction depuis 2023 et sera mise en service en juin, à l'ouverture de la prochaine campagne sucrière. Elle produira de l'éthanol à 96°, destiné aux secteurs pharmaceutique, cosmétique et énergétique.

Avec une capacité de 50 m³ par jour, soit plus de 6 millions de litres d'éthanol par an, elle couvrira entièrement les besoins du marché congolais, actuellement estimés à 5,5 millions de litres. La matière première utilisée sera constituée de 25 000 tonnes de mélasse, un sous-produit issu du raffinage de la canne à sucre, valorisant ainsi les résidus agricoles pour produire une énergie durable. C'est, en effet, un outil qui pourrait transformer durablement l'économie locale et nationale.

La technologie employée provient de la société indienne Praj, réputée pour son expertise dans les bioénergies, tandis que les travaux sont exécutés par l'entreprise Congo Contracting. Lors de la visite du minsitre qui était accompagné des représentants de l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité, il s'est degagé le constat selon lequel le respect des normes est de rigueur.

L'objectif est de positionner l'éthanol produit à Nkayi, dans le département de la Bouenza, comme un standard de qualité, en accord avec les exigences environnementales, sanitaires et industrielles modernes. Cette démarche de certification est d'autant plus stratégique qu'elle ouvre la voie à d'éventuelles exportations futures. Les retombées économiques et sociales sont attendues à plusieurs niveaux : création des dizaines d'emplois directs, relance de l'activité industrielle à Nkayi, et réduction de la dépendance du pays aux importations d'éthanol.

Plus largement, cette distillerie s'inscrit dans la stratégie d'expansion de Saris Congo, qui prévoit également d'augmenter sa production de sucre à 80 000 tonnes d'ici à 2028 grâce à un investissement supplémentaire de 34 milliards FCFA.

Par ailleurs, la diversification agricole est au coeur de la vision de l'entreprise, qui entend développer la culture du maïs et du soja, contribuant à la sécurité alimentaire et à la souveraineté économique de la République du Congo. Ce projet de distillerie symbolise ainsi une nouvelle dynamique industrielle, fondée sur l'innovation, la durabilité, la normalisation de la qualité et l'intégration locale.