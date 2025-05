Congo-Brazzaville: Cinéma - « Violent » d'Albe Diaho, un cri contre les violences conjugales

Le cinéma congolais s'apprête à accueillir une oeuvre poignante avec la sortie prochaine de « Violent », le nouveau film du réalisateur et acteur Albe Diaho. Ce long métrage sera projeté en avant-première, le 25 mai à Canal Olympia de Poto-Poto, à Brazzaville, suivi d'une projection le 1er juin à Pointe-Noire.

« Violent » s'annonce comme une véritable thérapie pour les femmes subissant des violences conjugales au quotidien. À travers ce film, Albe Diaho met en lumière les souffrances souvent silencieuses des victimes, offrant une plateforme pour la sensibilisation et la réflexion.

La bande-annonce, disponible sur les réseaux sociaux, dévoile une atmosphère intense et émotionnelle, promettant une immersion profonde dans la réalité des violences domestiques. Le casting réunit des talents tels que Christelle Nanda, Young Ace Waye, Dinel Desouza, et Albe Diaho lui-même, qui incarne également un rôle dans le film.

Albe Diaho, natif de Pointe-Noire, est une figure emblématique du cinéma congolais. Depuis ses débuts en 2010 avec Ciné art connexion, il a exploré divers rôles en tant qu'acteur, réalisateur, scénariste et dialoguiste. Son parcours a été marqué par des oeuvres telles que « Diboulou», premier film congolais diffusé sur Nollywood TV, et « Le choix », un long métrage salué pour sa profondeur émotionnelle. Diaho est reconnu pour sa capacité à aborder des thématiques sociales complexes, offrant des récits qui résonnent auprès du public.

Avec «Violent», Diaho poursuit son engagement en faveur de causes sociales, utilisant le cinéma comme un outil de changement et de prise de conscience. Ce film est une invitation à briser le silence entourant les violences conjugales et à encourager le dialogue au sein de la société congolaise. A tous les acteurs sensibles à cette réalité, ne manquez pas cette oeuvre cinématographique majeure lors de ses projections à Brazzaville et à Pointe-Noire. «Violent» est plus qu'un film ; c'est un appel à l'action et au changement.