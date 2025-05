Tunisie: Basket - Finale du championnat acte 3-CA-USM (70-53) - Le CA sans soucis

Match maîtrisé de bout en bout par un CA qui mène désormais 2-1.

On n'a pas vu un grand match des deux équipes, surtout l'USM qui a tout raté, mais ce fut une explication assez pleine d'enseignements de part et d'autre. Le CA confirme sa maîtrise et sa solidité quand il évolue à la salle de Gorjani, avec à la clef, l'apport de ses cadres qui, le moment venu, répondent présents.

Pour l'USM, c'est un ratage collectif et individuel durant les trois premiers quarts temps avec une distraction défensive qui a permis à Abada, pourtant diminué par sa dernière blessure à l'épaule, de trouver un magistral Saada, précieux dans les « pick and roll » et dans les rebonds, ainsi que les paniers dans la raquette.

Abada a trouvé aussi un Dixon inspiré surtout au troisième quart temps où il a répliqué par deux tirs à trois points à Hardy qui en a réussi autant pour l'USM et réduit l'écart à 14 points. Grâce à Dixon, le CA est resté dominateur et évité peut-être un autre scénario à 7' de la fin.

Mais dans l'ensemble, la défense homme à homme clubiste avec tant de rotation et d'agressivité sur le porteur de la balle, a bloqué les tentatives de Selimene, Sayehi, Hardy et Lahiani obligés de percer et de chercher des tentatives individuelles. La mi-temps s'est terminée sur le score de 42-27 pour le CA qui, malgré un grand nombre de fautes individuelles sifflées contre lui, a su gérer le temps et varier ses manoeuvres.

L'entrée de Gannouni, Rako, Trabelsi a donné des solutions valides et permis au CA de réussir sur le panneau faute d'adresse dans les tirs à trois points. Jaouadi et Hdidane ont été solides en défense et bien mobiles en attaque pour créer des espaces dans une défense monastirienne distraite et pas si compacte.

L'écart s'est stabilisé autour des 16 et 17 points pour que le score final se termine à la faveur des « Rouge et Blanc » 70-53. L'USM n'a pas saisi le nombre de fautes individuelles au passif du CA parce que ses joueurs étaient presque tous dans un petit jour. Le public clubiste a bien poussé les siens pour gagner un match-clef et peut-être le match qui va conditionner la série.

Saada, Dixon, Hdidane et Jaouadii ont été les plus en vue hier. Pour le match de samedi, le CA est à une victoire de remporter le sacre devant son public, alors que l'USM devra faire nettement mieux qu'hier pour espérer ramener le match décisif à sa salle.

Terminons avec une petite remarque : le trio arbitral n'était pas vraiment très convaincant. il sifflait à chaque intervention, à chaque contact et ce n'est pas cette façon d'arbitrer qui va aider les joueurs à bien s'exprimer. Honnêtement, on avait le choix de ramener de meilleurs arbitres étrangers.