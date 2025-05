Tunisie: Le pays condamne l'escalade génocidaire contre le peuple palestinien à Gaza

La Tunisie condamne fermement la poursuite de l'escalade des crimes génocidaires perpétrés par l'entité occupante contre le peuple palestinien frère dans la Bande de Gaza et la destruction ciblée de tous les éléments du droit à la vie des Palestiniens, dans une tentative désespérée de les forcer à abandonner leur terre et de briser leur volonté de défendre leurs droits légitimes, en violation flagrante de toutes les conventions internationales et de toutes les valeurs humanitaires et morales.

La Tunisie condamne également l'escalade militaire menée par les forces occupantes sionistes dans la Bande de gaza, qui s'inscrit dans une série de crimes de plus en plus brutales, dans une nouvelle tentative d'imposer une politique de fait accompli et de contrecarrer tous les efforts visant à mettre fin à l'agression flagrante contre le peuple palestinien ainsi qu'à acheminer l'aide humanitaire urgente à la population de la Bande de Gaza.

En cette période critique, la Tunisie réitère son appel à la communauté internationale pour qu'elle assume son devoir de protéger le peuple palestinien et de mettre fin aux crimes des forces d'occupation sionistes.

La Tunisie réaffirme son soutien inconditionnel au peuple palestinien frère dans sa lutte pour le recouvrement de ses droits légitimes, inaliénables et imprescriptibles, et sa position ferme en faveur du droit des frères palestiniens à l'autodétermination et à l'établissement de leur Etat indépendant et pleinement souverain sur toute leur terre, avec Al-Qods Al-Charif comme capitale.