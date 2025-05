La Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement présenté ce jeudi, en collaboration avec son TotalEnergies, le tout nouveau trophée de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies, marquant ainsi une nouvelle ère audacieuse dans l'histoire de la plus prestigieuse compétition interclubs du continent africain.

La cérémonie de dévoilement s'est tenue au siège sud-africain de TotalEnergies, à Johannesburg, en présence de plusieurs légendes du football africain telles que Lucas Radebe, Teko Modise et Siphiwe Tshabalala, ainsi que de nombreuses personnalités influentes du football continental.

L'un des deux finalistes -- Mamelodi Sundowns ou Pyramids FC -- inscrira son nom dans l'histoire en devenant le premier club à soulever ce nouveau trophée.

Ce dévoilement ne se limite pas à une simple substitution d'objet : il incarne une profonde transformation, témoignant de l'engagement résolu de la CAF en faveur de la modernisation et de l'innovation.

Dans le cadre de sa stratégie globale de revalorisation de ses compétitions, la CAF a conçu ce nouveau design afin de renforcer l'impact visuel de la récompense la plus convoitée du football africain.

« Conformément à la vision du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, nous oeuvrons à une refonte et à une nouvelle position du football africain, avec un accent particulier sur les compétitions interclubs. Ce dévoilement du trophée de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies s'inscrit pleinement dans cette dynamique et reflète notre ambition de propulser le football de clubs africain au sommet de la scène mondiale, de renforcer son attractivité commerciale et d'inspirer une nouvelle génération de talents », a déclaré Véron Mosengo-Omba, Secrétaire Général de la CAF.

Olagoke Aluko, Directeur Général de TotalEnergies Marketing South Africa, a exprimé la fierté de son entreprise de s'associer à cette nouvelle ère historique pour la compétition.

« TotalEnergies Marketing South Africa est honorée de participer à ce moment symbolique dans notre pays. Il ne s'agit pas simplement de dévoiler un trophée, mais de célébrer une dynamique puissante qui unit les peuples du continent africain - un continent où TotalEnergies est un partenaire énergétique engagé et de longue date. Ce partenariat avec la CAF reflète notre volonté de soutenir le développement d'un sport porteur de valeurs essentielles à nos yeux : diversité, unité et cohésion. Nous sommes fiers de ce que représente ce trophée, et heureux que la cérémonie ait lieu en Afrique du Sud, en écho à l'esprit indomptable qui caractérise le football africain », a déclaré M. Aluko.

La cérémonie de ce jeudi intervient dans un contexte d'enthousiasme croissant sur l'ensemble du continent, à l'approche de la finale aller de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies CAF 2024/25, qui opposera ce samedi les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud au Pyramids FC d'Égypte, à Pretoria.

Le match retour, décisif pour l'attribution du prestigieux trophée, se jouera le 1er juin au Caire.

S'inspirant de la ferveur de la compétition et de la richesse culturelle africaine, le nouveau trophée arbore des lignes élégantes en argent et en or, symbolisant l'unité, la rivalité et l'équilibre compétitif propres à la Ligue des Champions.

Au sommet du trophée, une sphère dorée ornée de symboles africains représente l'ultime récompense : la victoire.

Le jeu de contrastes entre les éléments argentés et dorés illustre à la fois le triomphe des champions et la valeur des adversaires méritants, incarnant l'esprit de respect, d'ambition et d'excellence qui anime le football africain.

Ce nouveau design s'inscrit dans l'évolution dynamique du football continental et positionne le trophée de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies comme une véritable icône visuelle, à la hauteur du prestige et de la passion qu'inspire le football interclubs en Afrique.