Sénégal: Des acteurs planchent sur la validation d'un plan national d'adaptation agricole

Saly — Des experts des ministères de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, de l'Environnement et de la Transition écologique; de l'Economie, du Plan et de la Coopération et leurs homologues de la FAO, ont pris part mercredi à Saly (Mbour, ouest), à un atelier de validation d'un Plan national d'adaptation agricole.

"Aujourd'hui, nous sommes là pour suivre la feuille de route qui doit nous amener à l'élaboration de plan d'actions de mise en oeuvre du PNA- agriculture", a dit Mame Ndiobo Diène, expert politique et institution au bureau FAO Sénégal.

Il s'agira, a ajouté M. Ndao, d' "approfondir ces programmes dits prioritaires, pour aider les populations du secteur de l'agriculture et le gouvernement du Sénégal à être plus résilients sur les actions et aléas climatiques".

"Le plan a déjà fait des études de vulnérabilité sur le secteur agricole et a identifié des actions importantes en matière d'intervention qui prennent en compte la vulnérabilité du secteur de l'agriculture par rapport aux changements climatiques", a-t-il renseigné.

Pour Mame Ndiobo Diène, cette rencontre permettra d'élaborer des plans d'actions devant mener à des projets bancables.