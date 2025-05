Sénégal: Les Collectivités territoriales doivent jouer leur rôle en matière de sécurité (ministre)

Les Collectivités territoriales doivent être mieux outillées pour jouer pleinement leur rôle dans la prise en charge de la question sécuritaire, a estimé le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

"Les Collectivités territoriales doivent être mieux outillées, formées et accompagnées pour jouer pleinement leur rôle. Car il est désormais clair que la sécurité ne se construit plus uniquement au sommet ; elle se co-produit à la base, avec les élus locaux comme premiers maillons du continuum de sécurité", a-t-il notamment déclaré.

Jean-Baptiste Tine s'exprimait, mercredi, lors de la cérémonie de clôture du séminaire national de restitution marquant la fin de la phase pilote du Programme Collectivités territoriales, Défense,Sécurité et Paix (PCTDSP). Lancé en juillet 2021 à Dakar, ce projet est le fruit d'un partenariat fécond entre le CHEDS et la Fondation Konrad Adenauer (FKA).

Le PCTDSP vise à "améliorer la contribution des collectivités territoriales du pays à l'édification et au maintien d'environnements sécurisés, propices à la cohésion sociale et au développement du Sénégal".

Pendant quatre ans, le CHEDS et son partenaire ont organisé des séminaires à l'échelle du territoire national pour renforcer la compréhension des Collectivités locales sur la gouvernance de la sécurité, créer des passerelles entre les autorités locales et les Forces de défense et de sécurité et permettre aux élus de développer et de mettre en oeuvre des stratégies pour la sécurité dans leurs propres territoires.

Selon Jean-Baptiste Tine, le ministre de l'Intérieur "se félicite de cette initiative novatrice, conçue au bénéfice des Collectivités territoriales, afin de leur permettre d'assumer pleinement leur rôle d'acteurs clés en matière de défense et de sécurité".

"Dès les premières étapes de la conception du Programme, le CHEDS a associé notre Ministère à travers la désignation de participants et la mobilisation de personnes ressources", a-t-il rappelé.

Jean-Baptiste Tine a également salué "le travail de sensibilisation et de création de passerelles mené par"' le CHEDS, qui, depuis sa création, "s'attèle à faire de la sécurité une préoccupation collective".

La sécurité est une préoccupation collective, parce que la nature des défis sécuritaires a évolué, a-t-il souligné.

En effet, note le ministre, à la criminalité classique "se sont greffées de nouvelles formes de menaces, souvent diffuses mais persistantes, notamment le terrorisme".

Selon lui, "cette dualité - entre criminalité croissante et terrorisme - place la sécurité au coeur des priorités de nos autorités".

Il a relevé que l'individu, à la fois victime et acteur, "redevient central dans cette dynamique sécuritaire", d'où l'importance de "s'interroger sur son rôle et sa place dans la chaîne de sécurité, mais également au sein de sa communauté".

A en croire, le ministre de l'Intérieur, la phase pilote du PCTDSP a permis de "mieux cerner le rôle crucial des Collectivités territoriales dans la préservation de la paix et de la sécurité à l'échelle locale".

Il a relevé que malgré des prérogatives limitées par le cadre organique, ces collectivités "sont en première ligne pour identifier les défis sécuritaires et jouer un rôle dans la prévention et la gestion de l'insécurité".

Leur implication se situe notamment dans la police administrative, la sécurité civile, la lutte contre la délinquance, la gestion des conflits, et la coopération avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), a-t-il énuméré.

Cependant, note le ministre, les collectivités font face à plusieurs défis majeurs. Il a cité "le manque d'autorité directe sur les FDS et une absence de rapports formalisés ; Des ressources humaines et financières limitées pour appliquer des politiques de sécurité efficaces ; une coordination insuffisante entre collectivités, FDS et autres acteurs ; un déficit de communication avec les populations sur les enjeux de sécurité ; une faible implication communautaire dans la prévention ; et l'absence de décrets d'application permettant la création effective de polices municipales".

Il a souligné qu'avec le PCTDSP, le Sénégal "dispose désormais d'un levier pertinent pour adopter une approche globale et multidimensionnelle de la sécurité, articulée autour du territoire".

Selon lui, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique "entend travailler à l'adaptation de la législation et des stratégies existantes, afin de proposer des outils de co-production de la sécurité, ancrés dans les besoins des citoyens".

A ce titre, il a annoncé qu'une nouvelle démarché sécuritaire adossée à cette évolution, en l'occurrence la "Doctrine nationale de Police de Proximité" est en cours de déploiement.