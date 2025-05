Ile Maurice: Des ripoux de l'ancien régime savaient - La Sécurité sociale s'en remet à la police

Développements de taille dans l'affaire de la maison de retraite illégale Fieldview à Maison-Blanche, Mont-Goût.

Si l'on sait que le gérant ne possédait aucun permis pour opérer et prendre en charge des personnes âgées et malades, comme il l'a fait durant de nombreuses années contre des sommes variant entre Rs 20 000 et Rs 21 500 par tête, il s'avère que l'établissement a bénéficié du soutien de plusieurs politiciens (NdlR: ministres à l'époque) de l'ancien régime du MSM pour pouvoir opérer en toute illégalité, sans jamais être inquiété.

C'est ce qu'a révélé Ashok Subron, le ministre de la Sécurité sociale, lors d'une conférence de presse organisée au siège de son ministère, au bâtiment Renganaden Seeneevassen à Port-Louis, ce jeudi 22 mai, en présence de son Junior Minister Kugan Parapen, ainsi que de la Senior Chief Executive, de la Permanent Secretary et du Commissaire à la Sécurité sociale.

Face à tous ces éléments graves recueillis par les enquêteurs, Ashok Subron a ainsi fait savoir que la Sécurité sociale s'est rendue, le mercredi 21 mai, au Central Crime Investigation Department (CCID) pour porter plainte contre Fieldview Home Care et son gérant. Il a également indiqué que le cas avait été référé à la Financial Crimes Commission (FCC), et qu'il le sera très prochainement à la Mauritius Revenue Authority (MRA), afin de faire toute la lumière sur cette sombre affaire.